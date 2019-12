Čižinský našel fabriku na prachy. Sorose nepotřebuje. To až se vyšetří... „Vánoční porno“ Ondřeje Hejmy

Začalo se starostou Čižinským. Hejma konstatoval, že Čižinský uspěl v „hipsterských“ Holešovicích a nyní se dostává do velké politiky. Dodal, že poprvé Čižinského viděl právě na demonstraci Milionu chvilek, kde ohlásil svůj úmysl s třemi tisíci statečných. „On totiž pochopil, což už je evidentní, že ti chvilkaři, to je především fabrika na prachy. Ty příspěvky, co oni dostávají od lidí, to až někdo zmapuje, to se budeme všichni divit. A přitom je to dobrovolně, žádnej Soros, nic, ty lidi jim to prostě daj v naději, že pro ně něco udělaj,“ řekl Hejma a dodal, že hnutí statečných jsou chvilkaři, jen se jinak jmenují. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4315 lidí

„Budou se lidi dávat dohromady, budou mudrovat, nic z toho nevypadne, nic se nezařídí, nic se neudělá, ale budou peníze, protože ty jsou potřeba,“ předpovídal komentátor. Dodal, že otázka na premiérský úřad byla „natlačená“, a Čižinský se na post podle Hejmy nechystá, podle jeho názoru se řídí novým modelem: „Že jenom kibicujete. Kibicujete a vyděláváte prachy.“ Jiné vysvětlení si neumí představit.

Hejma také okomentoval slova senátora Wagenknechta.

Zastal se lehce podnikatelů: „Představte si, že jste podnikatel, teďka jsou vypsané programy na evropské dotace, je to imbecilní systém, my dáváme peníze jim, oni nám zpátky, jdete do toho, pořídíte si agenturu, ta to za vás napíše, teď to všechno vobšancujete, postrčíte tuhle, támhle, máte to krásně orazítkovaný, schválený, omašličkovaný, a pak vás zavřou. To je přesně případ Čapí hnízdo. To bylo přeci podané kdysi dávno, 80krát zkontrolovaný, a jestli někde někdo udělal chybu, tak to nemusí být ten podnikatel, to mohou být ti úředníci. Ale víte který? Ty evropský, protože jsou to jejich prachy, takzvaně jejich, a je to jejich zodpovědnost. Jestli bych někoho popotahoval, tak bych se ptal v Bruselu, jak to Čapí hnízdo mohli schválit.“

Na přetřes přišel i zásah na Úřadu vlády za premiéra Nečase. „Já pořád čekám, že nám to někdo vysvětlí, co to tehdá bylo. Co se stalo a tak dále.“ A pak doporučil jednu věc bývalému vyšetřovateli Robertu Šlachtovi: „Měl by z našetřených peněz dát stranou nějakou zlatku a koupit pugét. A jít k Nečasům, třeba na Štědrý den, a říct, heleďte, já za to nemůžu, já jsem taky malej pán, nastrkali mě do toho, ale vím, že budu už do smrti ten, který vám zničil život. Tak tady máte pugét a promiňte.“ Komentátor i přes Xaverovy námitky trval na tom, že Šlachta byl „malý pán“, kterého někdo použil, a není a nebude jasné kdo. Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Xaver také připomenul rozhovor Pavla Fischera v DVTV. Hejma pravil, že senátor už trochu zaváněl paranoiou. Ale že se mu nediví, že má dle titulku strach o rodinu i Česko. „Protože pár dní před tím byl u Václava Moravce pirát Michálek. A ten tam oznámil, že nad Českou republikou se vznáší rudá čínská chobotnice a svými chapadly tady omotává a tak dál. Senátor Fischer tomu evidentně uvěřil, že je tu ta chobotnice a že už ho začíná omotávat.“ Hejma dodal, že se Fischer evidentně leknul. A ještě si do senátora rýpl za jeho odpověď na otázku, zda bude kandidovat na prezidenta, aby se diváci nechali překvapit. Což je podle komentátora ta nejhorší odpověď, jakou může vypustit.

Nemohlo nedojít na Moniku Babišovou a zahradníka Šablatúru. „Vánoční porno,“ přisadil si se smíchem Hejma a dodal, že se jedná o PR „majstrštych“. „Na jedný straně krásná Monika, roztoužená. Na druhé zvrhlý kněz Šablatúra. A vedle Andrej, v pohodě, myslí na voliče nebo počítá prachy. A teď ten Šablatúra plácne nějakou kravinu, že se baví a chudina atd., to neberu vůbec vážně,“ hodnotil Hejma a ptal se Xavera, zda si myslí, že mezi zahradníkem a Babišovou manželkou něco je. Po pár vtipných komentářích Hejma zadoufal, že aféra zůstane k řešení až do dalšího roku.

