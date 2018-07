Členem dozorčí rady ČEZ se může stát šéf auditorů firmy Vaněček

Filip nedávno v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) připustil, že s prezidentem Milošem Zemanem řešili to, že Vaněček se nestal členem dozorčí rady ČEZ už na červnové valné hromadě firmy, jak to přislíbil Babiš. „Myslím si, že je v pořádku, aby šéf auditního výboru byl i členem dozorčí rady. To není nic nelegitimního,“ řekl deníku Filip. Připomněl také, že Vaněčka do čela auditního výboru ČEZ navrhl Babiš ještě jako ministr financí.

Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy. Na červnové valné hromadě se jejími novými členy stal bývalý člen bankovní rady České národní banky Lubomír Lízal, šéf odboru státního rozpočtu na Ministerstvu financí Karel Tyll a bývalý viceprezident Komory auditorů ČR Otakar Hora, který dříve pracoval v poradenské společnosti KPMG. V dozorčí radě tehdy skončil její šéf a někdejší předseda Akademie věd Václav Pačes. Funkci ztratil také Robert Šťastný, který býval označován za nominanta KDU-ČSL, a Petr Polák, který podle médií platil za muže bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Z 12 členů dozorčí rady ČEZ jich má osm stát, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Podle některých médií po červnových personálních změnách ovládl dozorčí radu svými nominanty premiér Babiš.

Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes Ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Stát a firma zvažují stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.