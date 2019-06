Co hltá Miroslav Kalousek? Topkař psal o ruském agentu Klausovi, z institutu mu přišla břitká odpověď

Za ruského agenta označil exprezidenta Václava Klause předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek poté, co si přečetl jeho zápisky z plavby kolem britských ostrovů, v nichž se rozepisuje o tom, jak moc mu vadí multikulturalismus, který při cestě na lodi silně vnímal a který v praxi uvádějí velké mezinárodní firmy. To doběla rozpálilo Petra Macinku z Institutu Václava Klause, jenž mu neváhal úder ihned vrátit.

„Chtěl jsem napsat, jak mne zlobí, že velké mezinárodní firmy včetně provozovatele této lodi provozují multikulturalismus v praxi – každý číšník a číšnice je z jiné země a jiného světadílu,“ podělil se Václav Klaus ve svém zápisku z plavby kolem britských ostrovů o to, co jej trápí.

Doplnil, že na lodi svou účastí dominují hlavně Filipínci, Indové, Malajci, oslovila jej však Slovenka či Ruska. Víno mu zase prý nalévá Srbka Katarina. „Já v tom vidím záměr kosmopolitů – hranice mezi státy a národy co nejvíce zlikvidovat. Všichni se přece můžeme mít rádi, to si asi myslí i šéfové EU,“ popsal svůj zážitek z cesty s tím, že on samozřejmě také může mít rád třeba Junckera, ale asi jenom tak, jako měl hrdina Orwellova 1984 Winston Smith nakonec rád svého komisaře O’Briena.

Jeho text neušel pozornosti šéfa poslaneckého klubu TOP 09, do Klause staršího se za jeho nelibá slova o multikulturalismu pořádně pustil. Nejdříve předeslal, že „jako mladík ‚hltal‘ Václava Klause a věřil mu“. A věří mu prý dodnes, že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. „Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o ‚záškodnický multikulturalismus‘,“ podivoval se bývalý ministr financí. A pro proměnu Václava Klause má jednoduché vysvětlení: „Dnes nepochybuji, že Václav Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010,“ vyslovil se bývalý předseda TOP 09.

Reakce z Institutu Václava Klause na sebe nenechala dlouho čekat. „O tom, co pan Kalousek dlouhodobě „hltá“, se už napsalo hodně (a Václav Klaus to rozhodně není),“ okomentoval Kalouskova slova na svém facebookovém profilu Petr Macinka.

Pro Macinku proto prý není žádné překvapení, že i tady nakonec zaznívá varování před sovětskou propagandou. Pouze se pozastavil nad tím, že šéf poslanců TOP 09 vidí v cestovatelských zápiscích sovětské agenty už v pět hodin odpoledne. „To zas bude léto..,“ obává se.

