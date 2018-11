Co je na tom špatného, když se mají rádi dva muži? Světlana Witowská ryla do zástupce ANO, až se neudržel. A když zhasly kamery...

Witowská se nejdříve ptala Výborného, proč nenásledujeme příklad 26 zemí, které už tyto sňatky uznávají. „Protože to nemáme v právním řádu,“ zněla odpověď poslance KDU-ČSL. Witowská se pak zeptala, proč by homosexuálové tedy toto právo mít neměli. Výborný uvedl, že uzavírat manželství není právo, ale dar, společenství muže a ženy, které tvoří základ rodiny tak, jak zde byla po desetiletí, staletí a tisíciletí. Považuje za důležité toto uchovat a bránit relativizaci hodnot. „A co je na tom relativního?“ nenechávala poslance být Witowská. „Co je na tom špatného, když se mají rádi dva muži a dvě ženy? Je to něco výrazně odlišného od toho, když se má rád muž se ženou? Jsou to lidé druhé kategorie, homosexuálové a lesby, kteří nemají nárok na to, aby mohli uzavřít sňatek, mohli po sobě dědit, mít práva k dětem, osvojeným, mít společné jmění manželů?“ zahrnula Witowská Výborného vlnou otázek. Výborný pravil, že musíme věci odlišit. O právech, která Witowská zmínila, jsou podle Výborného připraveni debatovat. Pak řekl, že manželství není ošetření svazku dvou lidí, kteří se mají rádi.

Radka Maxová poznamenala, že manželství, vzhledem k návrhu, který s kolegy podala, takto nevidí, i když chápe tuto symboliku. Pak vyjmenovávala rozdíly mezi uzavíráním registrovaného partnerství a manželství. Přijímání partnerova jména není automatické, svědci jsou pouze dobrovolní, obřad není slavnostní. „Ukázalo se, že to lidem komplikuje život, a neměli bychom tu mít dvě skupiny lidí,“ brojila Maxová proti rozdělování na registrované a na vdané a ženaté.

Witowská se pak zeptala Patrika Nachera, zda jeho návrh, kde se práva a povinnosti z manželství překlopí do registrovaného partnerství, ale jméno zůstane, není alibismus. Ten to odmítl a odmítl i to, že by návrh byl kompromisní. Nyní řeší, jak by se svazek měl jmenovat. Navrhoval „partnerství“, ale s tím už zákon operuje jinde. Zastal se i Výborného a vysvětloval, že pojem manželství se vyvinul ze slov pro muže a ženu. „To přece není možné,“ řekl o nazývání svazku dvou lidí stejného pohlaví manželstvím.

„Společnost se vyvíjí,“ oponovala mu Witowská načež jí Nacher odvětil: „Společnost se vyvíjí, a proto narovnáme ta práva.“ Witowská mu vmetla do tváře průzkum CVVM, podle kterého si 52 % Čechů myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. „Společenské normy se přece mění,“ argumentovala Witowská s tím, že manželství se dříve uzavíralo, aby se daly dohromady statky, a dnes už tomu tak není. „Tak neměli bychom se posunout dál i v tom, jak společnost vnímá homosexuální páry?“ Nacher Witowskou odpálil se slovy: „Paní redaktorko, 70 % lidí je pro trest smrti, budeme ho zavádět? Jo, budeme se odvolávat na průzkumy?“ Witowská se bránila, že tady nejde o něčí život, že takhle by to nesrovnávala. Nacher tedy uvedl průzkumy na snížení daní.

„Já se ptám na to, jestli víte, že to tady lidem v Česku nevadí, a jestli už jsme se jako společnost neposunuli někam dál a to manželství není to, co bylo kdysi?“ ptala se Witowská dál. Lidovec Výborný řekl, že ne, že manželství není otázka módy. „Komu ublíží sňatek dvou žen a dvou mužů?“ útočila Witowská. Výborný odvětil, že to zboří a zrelativizuje dlouholetý symbol a to, co s ním je spojeno, což je rodina. Witowská se pak odvolávala na listinu základních práv a svobod, kde rodina není definována jako muž a žena. Výborný znovu opakoval, že manželství není otázka nároku.

Maxová uvedla, že pokud by poslanci návrh schválili, tak budeme první postkomunistickou zemí, která se přihlásí k západní Evropě a ke zbytku světa, které už to mají, a připomněla i výzvu Rady Evropy proti změnám ústavy proti manželství homosexuálních párů a proti komplikování života „duhových rodin“. „A co se týká symbolu manželství, vezměme si, že si to vlastně kazíme my sami, protože polovina normálně uzavřených manželství se rozpadá, kdežto registrovaných partnerství se rozpadá 14,5 %,“ řekla poslankyně a dodala, že pokud uzákoníme stejnopohlavní manželství, tak klesne rozvodovost. Opřela se do stranického kolegy Nachera, že jeho návrh je kompromis a alibismus, a navíc je to salámová metoda, protože by po jeho odhlasování stejně byla snaha o uzákonění takového manželství.

Nacher pak reagoval, že to alibismus ani kompromis není, že je to zdravý rozum. A pak se opřel do západní Evropy, že odtamtud pocházejí věci jako kvóty, toalety pro třetí pohlaví, předělávání semaforů, konec oslovení dámy a pánové, pas bez určení pohlaví nebo rodné listy bez pohlaví, které si pak zvolí v osmnácti děti samy. Takže v takovémto kontextu je podle Nachera nutno vnímat i tuto věc. Witowská se zeptala, jestli není ve špatném klubu, že si s Výborným notuje. Podle Nachera jsou poslanci ANO v podpoře či odporu rozděleni na tři třetiny. A jeho známí menšinové sexuální orientace prý proti jeho návrhu nic nemají.

Celý pořad ZDE

Debatu tří poslanců a Witowské sledoval známý mediální expert Petr Štěpánek, autor výroků o podminování ČT. Toho Witowské výkon zřejmě nepotěšil. Na svůj profil na Facebooku napsal: „ČT24 – Události, komentáře. Mimořádně špatné moderování Světlany Witowské debaty o sňatcích homosexuálů. U moderátora, který řídí diskusi o nějakém problému, byste neměli poznat, jaký je jeho vlastní názor. Od toho tam jsou pozvaní hosté. Moderátor má být neutrální. Jestliže z vystupování moderátora přímo sálá, že kope za jednu stranu, v tomto případě za pokrokářské ničení tradičního světa, nemá na obrazovce co pohledávat.“

autor: kas