Co jsme jim chtěli říct. Babiš s Foldynou vyřídili ostrý vzkaz koalici jinak

Představitelé hnutí ANO svolali na středeční odpoledne mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny kvůli koncepci armády a obranyschopnosti státu. Prezident Petr Pavel v dolní komoře Parlamentu zdůraznil, že téma obrany by nemělo být součástí předvolebního boje. Poslanci si následně většinově odhlasovali, že debata proběhne neveřejně, aby mohli zákonodárci vyslechnout utajované informace.

Rozhodnutí o neveřejném režimu však vyvolalo protest opozice. Zástupci ANO a SPD na znamení nesouhlasu opustili sál. Kritizovali, že se důležité otázky týkající se obrany projednávají za zavřenými dveřmi. I to, že v otevřené části jednání neměli příležitost vystoupit všichni řečníci s přednostním právem, hovoří o snaze opozici umlčet.

Foldyna: Zadlužování a zbrojení nejsou cestou k míru

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se k situaci později vyjádřil na sociální síti Facebook, kde zveřejnil projev, který podle svých slov nemohl přednést přímo ve Sněmovně. V něm ostře kritizoval vládní obrannou politiku a označil masivní zbrojení i zadlužování za cestu, která odporuje snaze o mír. „Mluvíte zde o bezpečnosti, ale ve skutečnosti jde jen o nákupy zbraní a z nich plynoucí provize. Říkáte, že vám jde o mír, protože ten, kdo masivně zbrojí i za cenu zadlužení své země, automaticky usiluje o mír… Vážení, pokud tohle vaše tvrzení platí, tak největším mírotvorcem v historii lidstva byl Adolf Hitler,“ napsal ve zveřejněném projevu.

Foldyna dále upozornil na hlubší problém obranyschopnosti státu. Podle něj samotné zbrojení nestačí, pokud chybí ochota lidí za tento stát bojovat. „Přesně v takové situaci se dnes nacházíme, lépe řečeno, přesně v takové situaci se dnes nacházíte. Znám spoustu lidí, kteří jsou připraveni nasadit život při obraně svého domu a své rodiny, ale neznám jediného člověka, který by byl ochoten nasadit život za paní Černochovou, za paní Pekarovou, za pana Fialu, za pana Rakušana, za Petra Pavla nebo třeba za pana Lipavského.“

Podle Foldyny lidé současný politický režim nevnímají jako hodný obrany. „Protože politický režim, který jste zde spolu vytvořili, lidé vnímají jako režim nepřátelský, jako režim, od kterého jim hrozí nesrovnatelně větší nebezpečí než od Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa dohromady,“ uvedl Foldyna.

Skutečná investice do bezpečnosti? Důvěra lidí, ne válečný šrot

Následně zdůraznil, že obranyschopnost země nelze zajistit pouhým zbrojením a nákupem vojenské techniky. Podle něj jedinou skutečně efektivní investicí do bezpečnosti je obnova důvěry občanů ve vlastní stát. „Jediná skutečná efektivní investice do naší bezpečnosti proto nespočívá v nákupu válečného šrotu, ale ve vybudování důvěry lidí v to, že jejich země je skutečně jejich zemí,“ pokračoval poslanec hnutí SPD.

K tomu přidal konkrétní doporučení, jak toho podle něj dosáhnout: „Přestaňte lidem nadávat a urážet je. Přestaňte se lidem vysmívat. Přestaňte je poučovat. Přestaňte je fízlovat na každém kroku a odírat je až na kost. Vyhoďte Foltýna i s celou tou jeho sebrankou darmošlapů, vyhoďte Řehku, Zelinku a další jasánky a politruky a nahraďte je opravdovými vojáky. Určitě v armádě ještě nějací zbyli,“ uvedl.

A pokračoval sérií požadavků na obnovu základních principů spravedlnosti a důvěry ve stát. Apeloval na politiky, aby začali konat skutečné kroky ve prospěch obyčejných občanů. „Poručte policii, ať stíhá vrahy a zloděje, a ne diskutující na sociálních sítích. Donuťte naši zpolitizovanou justici, aby zrušila rozsudky v politických soudních procesech. Přestaňte lidi vyhazovat z práce za politické názory, přestaňte posílat k protivládním petičním stánkům své bojůvky. Zrušte ideologickou masáž ve školách i ve veškerém veřejném prostoru. Zrušte cenzuru. Zajistěte lidem rovnost před zákonem...

Zajistěte kvalitní a dostupné zdravotnictví a školství. Zajistěte lidem pořádek a bezpečnost v ulicích jejich měst. Opravte silnice, chodníky. Začněte podporovat mladé rodiny a porodnost – začněte stavět domy, školy, školky a dětská hřiště... Začněte se chovat k seniorům tak, jak si zaslouží, protože nebýt jich, tak tu nejsme. Vraťte lidem naději a důstojnost, kterou jste jim ukradli, a tím jste jim ukradli i jejich zem,“ pokračoval Foldyna.

V závěru svého projevu Jaroslav Foldyna důrazně apeloval na vládu, aby okamžitě přestala tlačit zemi do válečné konfrontace. Upozornil, že pokud budou lidem rozdány zbraně, mohou je nakonec použít proti těm, kteří je do konfliktu ženou. „Okamžitě přestaňte hnát naši zemi do války. Protože jestli s tím nepřestanete, tak až lidem rozdáte zbraně, tak prvním, proti komu je obrátí, budete vy sami. A já přitom budu stát ideově vedle nich. Doufám, že se tak nestane,“ zakončil Foldyna.

Foldynův projev tak vyústil v otevřené varování před možnými důsledky politiky, kterou podle něj vláda realizuje bez ohledu na vůli občanů. Zároveň však vyjádřil naději, že k násilnému scénáři nedojde – pokud se politici vrátí k respektu vůči vlastním občanům a k ochraně jejich zájmů.

Babiš: Premiér se bojí občanů. Tajná schůze byla jen divadlo

Ke středeční neveřejné schůzi o koncepci armády se ostře vyjádřil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Kritizoval vládu za to, že nakonec nechala jednání proběhnout v utajeném režimu, přestože podle něj nebyl žádný důvod, proč by měla být diskuse skrytá před veřejností.

„Dnešní schůzi jsme svolali proto, aby si občané mohli vyslechnout argumenty všech stran, nic tajného se samozřejmě řešit nemělo, to je zase jen divadlo pana premiéra. Včera o mně lhal, že pomáhám Putinovi, a dnes mi chtěl sdělovat utajované informace na úrovni NATO? Vždyť je k smíchu. Oni se jen bojí občanů,“ napsal šéf hnutí ANO na síti X.

Jak Andrej Babiš uvedl, zástupci hnutí ANO zároveň chtěli na schůzi Sněmovně předložit konkrétní usnesení, které podle nich nabízelo realistickou a odpovědnou alternativu k vládnímu postupu. Navrhovali, aby stát přestal občany strašit válkou, zaručil transparentnost všech obranných zakázek a zároveň se zavázal, že zbrojení nebude financováno na úkor sociálního systému ani dalšího zvyšování daní.

Opoziční návrh také požadoval, aby vláda více zapojila český obranný průmysl do armádních zakázek, řešila personální krizi v armádě a přehodnotila kontroverzní nákup amerických stíhaček F-35. Vyzýval k posílení vnitřní bezpečnosti, podpory Policie ČR a spolupráce při řešení nelegální migrace. Zásadní byla také výzva Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby provedl mimořádnou prověrku všech armádních nákupů z hlediska jejich transparentnosti, účelnosti a souladu se zákonem.

