Co když už není žádné lůžko, zajímal se Lutonský z ČT. Odpověď překvapila

„Co se vlastně fakticky děje s pacientem, když už prostě není žádné lůžko?“ Tuto otázku položil František Lutonský z ČT na twitteru. A dostal odpověď. Prý by dostali nejlepší možnou péči. Lékaři se dle novináře Vojtěcha Gibiše nechtějí dostat do situace, kdy by věděli, že by někdo měl být na JIP, ale nebylo místo. „Někteří mi říkali: Ať si tu triáž sem přijedou rozhodnout ty politici, kteří by to dopustili až do takového stadia,“ tlumočil od zdravotníků.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství položil otázku, co v nemocnicích lékaři dělají, když jsou všechna lůžka pro covid pozitivní pacienty zaplněna.

Odpovědi se mu dostalo například od autora knihy pandemie, novináře Vojtěcha Gibiše, který pro svou knihu zjišťoval totéž od pracovníků na ARO a JIP. „Dostali by nejlepší možnou dostupnou péči. Denně rozhodují, koho do IP přijmout a koho, kdo z ní bude benefitovat a pro koho by byla spíše prodlužováním utrpení. I to je leckdy těžké.

Shodli se, že by se nechtěli dostat do situace, kdy by byli přesvědčeni, že by ten člověk z IP benefitoval, ale on by mu ji nemohl poskytnout. Někteří mi říkali: Ať si tu triáž sem přijedou rozhodnout ty politici, kteří by to dopustili až do takového stadia.“

Další odpověď dorazila od Terezy Harmatové, která podle svých slov vypomáhala v nemocnici. „Tam, kde jsem vypomáhala, tak ho dali na urgentní příjem a tam čekal, dokud nějaký nebylo. Byla tam část jen pro covid pozitivní. Když už ani v té vyhrazené části místo nebylo, tak ho dali přes zelenou část na izolaci, což je jen oddělená místnost dveřma. A otevírají se další oddělení,“ uvedla.

„Ve FN KV se fakt v tomhle snažili. Záchranáři říkali, že když je odmítnou v Motole, že nemají místo, a dalších, tak na Vinohradech nikdy. Ono se taky často zjistilo, že je covid pozitivní až na vyšetření. Pak se snažilo najít místo. Zelená zóna podle mě ale prakticky neexistuje,“ doplnila.

