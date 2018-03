Co mě nenechali říct v ČT. Josef Skála vystupuje ve věci Skripal, je to prý úplně jinak

Místopředseda komunistů pro ideologickou práci Josef Skála se vyjádřil k otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. V celé řadě médií jsme toho slyšeli hodně. Ale kupříkladu z televizních obrazovek jsme se prý nedozvěděli to nejpodstatnější. To nejdůležitější podle Sklály je, že není tak těžké vyrobit smrtící jed Novičok. Údajně by to mohli zvládnout i nadaní středoškoláci. A my tu přesto neustále posloucháme zprávy o nebezpečném Rusku.

Josef Skála má za to, že Centrum pro boj s terorismem a hybridními hrozbami by mohlo být alespoň jednou užitečné, když už si ho platíme ze svých daní, a mohlo by tedy vyvracet dezinformace, které podle místopředsedy KSČM musíme teď poslouchat v nemalé míře. Především prý není pravda, že vyrobit smrtící jed Novičok zvládnou jen špičkoví chemici a jen v Rusku.

„Faktem je, že Novičok je sto vyrobit i každý jen trochu znalý chemik. A tedy nejenom „ruští traviči v Salisbury“, které tam navíc nikdo neviděl. Na fake news jsou tu jiní experti. V Centru proti terorismu a hybridním hrozbám prosperujícím z našich daní při Ministerstvu vnitra. Námětů, jak by mohli být nakonec jednou i užiteční, se nabízejí kvanta. Dnes aspoň dva právě na dané téma. Co takhle vyhlásit soutěž pro studenty chemie? S odměnou pro toho, kdo Novičok pořídí nejdřív i nejlaciněji. Oč víc bude motivovat, tím snáze na ni prý dosáhne i zdatnější středoškolák. Pak by nám to, proč je to právě tak, mohla na kamery vysvětlit i hodnotící komise,“ doporučil Skála.

Úvahy o ruských travičích proto Skála považuje za fantasmagorii, která byla Velkou Británií vypuštěna, protože ostrovní království řeší celou řadu problémů a touto cestou odvrací pozornost.

Kompletní vyjádření Josefa Skály, které má server PL.cz k dispozici:

Ruské volby a prolhané horory

Ústa mne svrbí ještě teď. Už od pondělních Událostí Komentářů k výsledkům ruských voleb. Tématem měla být i chemikálie „Novičok“, kterou prý Moskva napadla dezertéra své rozvědky v Británii. Na tenhle horor si však moderátor pozval britského ambasadora. Jako by tušil, že mu do něj „hodím vidle“ dřív, než zazní, můj duel s poslankyní H. Langšádlovou (TOP 09) uťal dřív, než na slíbené téma mohla přijít řeč.

Ty „vidle“ jsou víc než frapantní. Potvrdili mi to už tři experti. Na slovo vzatí a každý nezávisle na ostatních. „Novičok“ není produktem, jehož pořízení si žádá bůhvíjak složité, natož utajované know-how. Jde o celou skupinu nervově paralytických látek na bázi organofosfátů. Už před mnoha lety se testovaly i v americkém Fort Detrick a britském Port Down (mimochodem jen kousek od Salisbury, dějiště „incidentu“, kolem nějž běží poslední humbuk). V někdejším SSSR šlo zase o laboratoř v Uzbekistánu, likvidovanou v 90. letech americkou stranou. Stop vedoucích právě tam, odkud zní další rusofobní horor v pořadí, uvádí seriózní zdroje ještě mnohem víc.

Pravým sólokaprem je však to, nač z televizní obrazovky nedošlo. Fakt, že „Novičok“ je s to vyrobit i každý jen trochu znalý chemik. A tedy nejenom „ruští traviči v Salisbury“, které tam navíc nikdo neviděl. Na „fake news“ jsou tu jiní „experti“. V „Centru proti terorismu a hybridním hrozbám“, prosperujícím z našich daní při ministerstvu vnitra. Námětů, jak by mohli být nakonec jednou i užiteční, se nabízí kvanta. Dnes aspoň dva právě na dané téma. Co takhle vyhlásit soutěž pro studenty chemie? S odměnou pro toho, který „Novičok“ pořídí nejdřív i nejlaciněji. Oč víc bude motivovat, tím snáz na ni prý dosáhne i zdatnější středoškolák. Pak by nám, proč je to právě tak, mohla na kamery vysvětlit i hodnotící komise.

Za zmínku jistě stojí i jiná indicie, oč kráčí a kdo za tím je. Populární britské Radio 4 oslovilo mluvčího zmíněné vojenské laboratoře v Port Down. V živě vysílaném interview přiznal, že verzi o „ruské stopě“ vypustili proti své vůli a až pod velkým „tlakem shora“. Tak „radioaktivní“ interview muselo obratem i z rozhlasového archivu. Stačila je však zaznamenat i jiná média. Britům, uvažujícím vlastní hlavou, přibylo vrchovatě košilaté téma.

Z „mrtvého studenta Šmída na Národní“ se vyklubal živý policajt pod dekou. Pak už seriál „fake news“ nemá konce. V „chemických travičích“ si libuje nutkavě. Od „zbraní hromadného ničení“, „zdůvodňujících“ brutální agresi proti Iráku. Po „Asada vraždícího vlastní civilisty“, jenž málem vedl i k americkému útoku na Sýrii. Poslední trapas kolem „Novička“ jim dává ránu z milosti.

Vladimíra Putina volily víc než tři čtvrtiny Rusů. Spolu s komunistickým kandidátem sklidili skoro devět desetin hlasů. Ti, kdo by v Rusku rádi destabilizaci, vyhořeli jako papír. Theresa Mayová vrávorá nad politickou propastí. A na tom nic nezmění ani fantasmagorie o „chemických travičích“.

Josef SKÁLA

místopředseda ÚV KSČM

