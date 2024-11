Co pověsí lidé na stromeček? „To nechám prověřit.“ Výborný zaskočen cenou přímo ve studiu

Sněmovnou prošla vládní reforma důchodů. Novela zahrnuje postupné zvyšování věku odchodu do penze až od 67 let a změnu výpočtu nových penzí. Do poslední chvíle se ve Sněmovně sváděl boj o to, kdo bude moct odejít do předčasné penze bez jejího krácení. Nakonec poslanci schválili, že na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích. Dalším bude jejich zaměstnavatel posílat příspěvek ve výši čtyř procent z jejich hrubého příjmu na individuální penzijní připojištění; zaměstnavatel bude mít povinnost přispět.

Ministr zemědělství uvedl, že jednotlivé parametry, které v reformě důchodů jsou, procházely velmi dlouhou odbornou i politickou debatou. „Bohužel neúspěšně jsme se snažili do toho přizvat i opozici, ale ta konstruktivní přístup ignorovala,“ pravil Výborný. „Důležité je, že ta reforma je jistotou, garancí pro dnešní třicátníky, čtyřicátníky, aby měli důstojné, spravedlivé a férové penze,“ dodal ministr.

Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček naopak uvedl, že nelze mluvit o důchodové reformě: „Je to změť opatření, z nichž se většina udělala na poslední chvíli, to je podstata té důchodové reformy,“ zdůraznil. „Odmítáme s tím pomáhat,“ řekl Havlíček v souvislosti s náročnými profesemi. „Vy jste si to silou protlačili; my tvrdíme, že jsou to parametrické změny šité horkou jehlou, nemá to co s reformou společného. Některé drobné změny jsme podpořili, ale jako celek to není něco, co do budoucna zásadním způsobem pomůže,“ konstatoval Havlíček.

Že hnutí ANO odmítalo s vládou jednat, zdůvodnil následovně: „Já bych s vámi rád jednal, možná i kolegové, kdyby to bylo v konturách, které jste říkali ještě předtím, než jste šli do vlády. Naslibovali jste, že připravíte další pilíř, řekli jste, premiér Petr Fiala řekl, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodů,“ připomněl Havlíček.

Havlíček Výbornému důrazně oponoval: „Pane, ministře, řekněte mi, kde jsem řekl, že zvýšíme daně? Vy lžete!“ ohradil se opozičník. – Načež Výborný svá slova poupravil, že hnutí ANO v podstatě lidem říká, že důchody bude snižovat. – Pánové se pak překřikovali a navzájem se obviňovali ze lhaní.

Výborný zopakoval. „Je to skvělá zpráva pro dnešní třicátníky, čtyřicátníky – to, co jsme schválili, to zajišťuje důstojné, spravedlivé penze. Pokud by to nebylo, tak celý ten systém narazí do zdi,“ řekl ministr zemědělství.

Tomu Havlíček oponoval slovy, že vláda si koupila voliče, když slibovala, že nezvýší věk odchodu do důchodu. „Ale vy jste udělali to, co nikdo nečekal, prachsprostě jste si koupili voliče s tím, že jim nezvýšíte věk odchodu do důchodu. Tak se chovejte férově!“ napomenul vládu místopředseda hnutí ANO. A že hnutí ANO tu tzv. reformu zruší, pokud bude znovu vládnout; nyní představitelé ANO zvažují, že se v této věci obrátí na Ústavní soud.

Obavy ve společnosti vyvolává také růst cen některých potravin, což je o to citlivější zrovna před Vánocemi.

Ministr Výborný prohlásil, že v Česku není máselná krize. „Je zjevné, že situaci před Vánoci se někteří snaží zneužít. Je to nedůstojné,“ řekl, a že jako ministr nemá šanci to nějak ovlivnit, přičemž nevidí důvod, aby máslo bylo drahé, zdražilo za poslední měsíce o desítky procent.

Při pohledu na ceny potravin se Karel Havlíček pozastavil nad tím, že se dříve říkalo Babišova drahota, a upozornil na absurdně vysoké ceny mj. za vánoční kolekce. – K tomu překvapený ministr řekl, že to nechá prověřit.