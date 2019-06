Co tady děláte, už 6 dní... Babišův muž a Feri v ČT. Ten druhý natěšeně vyřkl zprávu k Milionu chvilek

V Událostech, komentářích se opět probíraly demonstrace, tentokrát ty mimo Václavské náměstí. Úvodních deset minut patřilo zakladateli Milionu chvilek pro demokracii Mikuláši Minářovi, pak se k demonstracím vyjadřovali Patrik Nacher za ANO a Dominik Feri z TOP 09. Nacherovi přišel pochybný „preventivní“ charakter prvních demonstrací. „Já si dovedu představit manifestace vůči něčemu, co se odehrálo, ne vůči něčemu, co se hypoteticky může stát a nestane,“ řekl. A upozornil, že v Událostech, komentářích běželo téma demonstrací 6 dní v kuse.

Nacher řekl, že protesty přijímá s pokorou, prý to není dvakrát příjemné a radši by s Dominikem Ferim diskutoval o věcnějších tématech, jako je řešení exekucí, resp. nové znění insolvenčního zákona. „Já na začátku, když ty demonstrace začaly, tak jsem moc nepochopil ten obsah ve vztahu k Marii Benešové, protože ona postavila... za ní je vidět ta nezávislá justice, ona první přišla s tím termínem justiční mafie," řekl Nacher a dodal, že Benešová je teď dehonestována lidmi na náměstích, kteří by sami před lety byli vypískáni. Vadí mu, že vzrůstá agresivita, ne přímo na náměstích, kde se demonstruje, ale obecně ve společnosti a na sociálních sítích.

Moderátor Michal Kubal se ho pak otázal, jestli tedy už chápe, o co demonstrantům jde. Dle Nachera se demonstrace vyvíjely, nejdříve byly o nezávislé justici. „Já jsem to tak nazval jako preventivní demonstrace, já si dovedu představit manifestace vůči něčemu, co se odehrálo, ne vůči něčemu, co se hypoteticky může stát a nestane,“ pravil. Co Benešová plánuje v oboru, jako omezení funkčního období nejvyššího státního zástupce či zrušení vrchních soudů, už nabízeli prý všichni ministři spravedlnosti, včetně Jiřího Pospíšila, současného lídra TOP 09.

Argumentoval proti slovům Mikuláše Mináře, že Benešová má vazbu na premiéra. Že si premiér vybírá za ministry ty, které zná, je podle něj logické a dělali to všichni premiéři. „U těch demonstrací proti Marii Terezii... pardon, Marii Benešové, tak tomu jakoby nerozumím,“ přeřekl se Nacher a Kubal s úsměvem dodal, že to už by byli příliš daleko. Dle poslance ANO je třeba se ptát, zda Benešová udělala něco z toho, před čím demonstranti varovali. A zda tlak z náměstí neovlivňuje státní zástupce. Fotogalerie: - Bureši za katr

Dominik Feri korigoval Nacherova slova. Tvrdil, že demonstranti se za něco vyslovují: „Oni bojují za nezávislou justici, za vládu práva a to si myslím, že je něco naprosto legitimního.“ Souhlasil, že myšlenka rušení vrchních soudů není nová, ale rušit je, když jsou lidé v ulicích mu přijde přinejmenším politicky neobratné. „Ty protesty jsou mimořádné. Je to mimořádná doba, je to obdivuhodný, klobouk dolu před organizátory, velmi jim fandím,“ pochválil demonstranty a pořadatele.

Kubal konstatoval, že protesty proti Babišovi se jim v TOP 09 musí líbit, ale položil otázku, zda to neznačí, že opozice je tak neschopná, že to musí vzít do rukou lidé. Podle Feriho ne. „Myslím si, že na všechno poslanci zkrátka nestačí a ten tlak veřejnosti je v tomto nezbytný.“ Podle něj už se protesty blíží oné magické hranici 3,5 %, definované harvardskou politoložkou. „Věřím, že se to na Letné povede,“ uvedl s odkazem na studii, že řečené procento demonstrantů k celkové populaci může znamenat výraznou změnu politického diskursu.

V info segmentu byla zmíněna i slova prezidenta Zemana o tom, že se vrchní státní zástupce Pavel Zeman chtěl na auditech zaslaných EK zviditelnit, aby nedošlo k jeho odvolání.

Kubal se Nachera zeptal, zda ona preventivnost demonstrací zabránila Zemanově odvolání. Nacher ale neodpověděl, řka, že to není jeho oblast ani jeho obor. „Já se věnuji svým tématům, jinak bych se z toho zbláznil," odvětil vyzvídajícímu Kubalovi a dodal, že témat je tolik, že pak říká Marie Terezie místo Marie Benešová. Opět zopakoval, že mu neštymuje, že se protestuje právě proti ministryni Benešové, která stála za zrodem termínu „justiční mafie" a stála kvůli tomu i před soudem. Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Zmínil, že se protestovalo, i když méně masivně, proti všem premiérům s výjimkou úřednických vlád. „Je k tomu potřeba přičíst i to, že se posledních pět let jede jeden směr, já to nechci nazvat masáží. Vy jste se tomu tady v Událostech, komentářích věnovali 6 dnů po sobě, například té zprávě, jakkoli ona je předběžná a důvěrná,“ dodal poslanec ANO. Kubal se ptal, zda se mají chovat jako státní médium poslušné vládě a zprávy pominout. Pominout podle Nachera ne, ale když se o tom vysílá pětkrát za sebou, tak podle něj vypadávají ostatní témata. Moderátor ještě namítl, že se má podívat na ostatní média. Nacher se ještě chytil toho, zda když bude závěrečná zpráva jiná, tak zda tomu bude věnována stejná pozornost, a Kubal ho ubezpečil, že ano.

„Já nevidím Andreji Babišovi do hlavy, ani bych asi nechtěl, ale myslím, že mu je velmi nekomfortní to, jak se na ty události dívají ze zahraničí. Protože když se podíváte na to, v jakých médiích to vyšlo, tak to nejsou jen česká média. To je AP, BBC, CNN, New York Times, Financial Times, Gazeta wyborcza, to jsou zkrátka významná média," změnil Dominik Feri téma. A dodal, že v mezinárodních kruzích se asi Andreje Babiše ptají, zda dokáže uspokojivě vysvětlit, co se v ČR děje, a on to, stejně jako demonstrantům na náměstích, uspokojivě vysvětlit nedokáže. Dominik Feri TOP 09



Zda demonstrace ohrozí dominantní postavení ANO, Nacher nedokázal zodpovědět, ale pochvaloval si, že na rozdíl od Francie jsou demonstrace kultivované, a zadoufal, že agrese ve společnosti nebude stoupat. Feriho se Kubal zeptal, zda s příchodem léta zájem neochabne, když budou mít lidé jiné starosti. Dle poslance TOP 09 ano, ale o věci se bude diskutovat stále. „Pro nás je teďka hlavní, abysme přesvědčili další opoziční subjekty, abysme zkrátka hlasovali o vyslovení nedůvěry vládě. Aby vládní poslanci vstali, tam se hlasuje po jménech, a řekli, že jsou proti návrhu, proti návrhu na vyslovení nedůvěry a pak budou zpětně hodnoceny jejich kroky, že ten Andrej Babiš nebyl tak čistý a že to nebylo úplně to správné rozhodnutí. To je za nás ten hlavní cíl, organizátorům držím palce a uvidíme se na Letné,“ zakončil Dominik Feri, načež Michal Kubal poděkoval ve spojitosti s kultivovanými demonstracemi za kultivovanou diskuzi.

Celý pořad ZDE

