Co to Lipavský provádí kvůli Ukrajině?! Zdroj z ministerstva zahraničí promluvil. Panuje zděšení

Ruská invaze na Ukrajinu se ve středu nekonala. Přitom šlo o datum, který pro začátek útoku označovaly západní vlády s ohledem na informace svých tajných služeb. Ve vidění situace se takřka unikátně shoduje prezident Miloš Zeman se svým někdejším soupeřem z první prezidentské volby v roce 2013 a čestným šéfem TOP 09 Karlem Schwarzenbergem.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20321 lidí

Exministr zahraničí ve středu TV Nova řekl, že ruská invaze na Ukrajinu podle něho nebude. “Inscenuje se veliké divadlo, ale nemám dojem, že Putin by chtěl válku. On není Adolf Hitler, není blázen, ale velmi racionálně uvažující člověk, kterému je jasný poměr sil mezi Západem a Ruskou federací,” sdělil kníže.

“Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdily, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď,” sdělil Zeman v MF Dnes s tím, že nelze vyloučit nějaký velmi malý konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky, ale to je něco jiného než ruská agrese vůči Ukrajině,” konstatoval prezident republiky.

Podle informací PL se mnohdy česká vláda, nebo přesněji její část a část státního aparátu, chová ve věci údajné hrozby války na Ukrajině až příliš aktivisticky. Stejně tak i ukrajinští představitelé vůči nám. “Ani jejich velvyslanec v Praze, ani jejich ministr zahraničí Kuleba se nechovají jako skuteční diplomaté. Jakmile je v čemkoli stoprocentně nepodpoříte, začnou po vás štěkat. Jak nějací toulaví pouliční psi, kterým musíte hodit nějaké sousto, aby vás nechali na pokoji. Vzpomeňte si na vyjádření Kuleby v reakci na Zemanova slova nedávno. Pustil se do něj, že nepomáhá vzájemným vztahům. No, jestli někdo vzájemným vztahům nepomáhá, tak taková, hodně jemně řečeno, pitomá slova na adresu cizí hlavy státu,” řekl naší redakci významný český diplomat z Černínského paláce.

Fotogalerie: - Mír pro Ukrajinu

“Upřímně to působí dost problémů, možná i proto někteří kolegové tady nabyli dojmu, že je lepší jim vyhovět. Co se týče vedení, tam je to dáno spíš politicky a ideologicky. Ať tak či tak, je to tragikomické divadlo. A pozor, kritika některých ukrajinských činovníků neznamená vyjádření sympatií Rusku. Problém do budoucna může být v tom, že jsme se na základě možná jen vymyšlené války a slovní několikaměsíční přestřelky začali chovat jako ukrajinská vláda v exilu. Z mé pozice spíše úřednické je to tak, že je třeba naplňovat vůli vlády, to jistě. Ale zahraniční politika musí myslet nejen do konce jednoho volebního období, ale dlouhodobě. Pokud se budeme chovat silně nepřátelsky k Rusku, můžeme na tom do budoucna silně ekonomicky tratit. Platí, že v diplomacii je základem k práci klid, rozvaha a vážení na lékárnické váze, protože jeden silný neuvážený krok může napáchat škody jako výbuch bomby. Pan ministr (Lipavský, pozn. red.) a většina náměstků nejpozději za pár let odejdou, my tu zůstaneme a musíme řešit, co dál,” dodává trochu nešťastně zdroje PL z Ministerstva zahraničních věcí.

Co se týče aktuálního postoje české vlády, Deník N přišel ve čtvrtek navečer s informací, že vedení resortu zahraničních věcí přišlo v pondělí na zasedání Bezpečnostní rady státu s návrhem, aby Česká republika poslala Ukrajině v rámci humanitární pomoci další desítky milionů korun. Už před tím to avizoval Lipavského náměstek Martin Dvořák z hnutí STAN (Martinu Dvořákovi jsme se věnovali ZDE). Návrh ale prý neprošel, protože část ministrů byla proti. Zvláště ti z koalice SPOLU.

