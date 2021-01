Co to je? Básnička. Záběry na důchodce, pak na děti. Strašně dlouhé... Reklamní expert ztrhal vládní spot k očkování

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný na podzim sliboval, že vláda spustí kampaň na podporu očkování co nejdřív. Nakonec příprava nabrala 14 dní zpoždění. A přestože se na videu pracovalo o dva týdny déle, než bylo původně v plánu, řada expertů není konečným výsledkem nijak nadšena. Reklamní expert Robert Němec se rozhodl popsat, co všechno je na videu špatně. Nakonec konstatoval, že Česká republika možná měla požádat o pomoc Rusko.

Vláda Andreje Babiše na konci prosince spustila očkování populace proti nemoci covid-19. Ale zatímco v Izraeli byly za pár dní očkovány statisíce lidí, v České republice jde jen o tisíce. A řada lidí dává najevo, že vakcíně vůbec nevěří. Změnit to měl mimo jiné i reklamní spot, kterým chce vláda přesvědčit lidi, že očkování má smysl.

Herec Jan Přeučil tu recituje část básně Jiřího Wolkera Jitřní píseň.

„Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo, snem volných lesů, luk a dávných hor.

Vše divou vírou v duši naší ztichlo, i bolest krvavá i těžký vzdor,“ přednáší ve spotu procítěně slavný český herec.

Jeho zvučný hlas doprovázejí obrazy z české krajiny, záběry na zdravotníky bojující s nemocí covid-19 i pohled na maminky, které objímají své děti.

V závěru spotu Přeučil deklamuje „Snad plakali jsme – ale teď chcem žít. A budeme. Tak jako dřív! Díky očkování.“

Celý reklamní spot trvá třicet vteřin.

K tomu, aby občan či zákazník učinil konkrétní věc, musí být silně motivován. A pak je prý třeba v reklamě zdůraznit ještě jednu věc. Lidé by podle Němce měli v první řadě mít pocit, že cesta k tomu nechat se očkovat bude jednoduchá. Pokud bude zákazník, nebo v tomto případě občan, vědět, že to, co má udělat, je jednoduché, udělá to tím spíš.

Když někdo připravuje reklamu, měl by si navíc umět představit, co může lidi odrazovat od toho, k čemu je chce motivovat, a s pomocí reklamy jim má pomoct tento bod překonat.

Nesmí se zapomínat ani na to, že dvacátníky osloví asi něco trochu jiného než šedesátníky. Jinými slovy, je třeba si rozmyslet, na jakou skupinu obyvatel má reklama cílit.

„A pokud je cílovou skupinou obyvatelstvo České republiky, tak si ten velký segment musíte rozdělit na několik menších segmentů a u každého toho segmentu si pak zhruba říct, jaké problémy ti lidé mají, co řeší a co jim brání nechat se očkovat. A pak tyhle problémy řešit s každou tou skupinou zvlášť,“ vysvětloval Němec. „Nemůžete mít jednu reklamu pro všechny obyvatele České republiky. Takhle to bohužel nefunguje,“ dodal.

Ale to není jediné, nad čím musejí reklamní experti přemýšlet. Němec připomněl, že už velký antický myslitel Aristotelés vysvětloval, jak je třeba na lidi působit, aby udělali to, co je třeba.

Jednak je třeba odvolávat se na nějakou autoritu, ať už je to význnamná osobnost nebo vaše vlast nebo nějaká vysoce ceněná hodnota. Když za první světové války sháněli do armády dobrovolníky, na plakátech se každý muž dočetl, že vlast, Velká Británie, potřebuje právě jeho v této těžké hodině a že právě on jí může pomoct.

Stejně tak kampani v očkování pomůže, pokud se nechá očkovat slavný zpěvák, herec a tak podobně.

Reklama má pracovat také s emocemi.

A nakonec má zákazníkům předložit i rozumové důvody, proč si koupit zrovna tenhle výrobek, nebo proč se nechat očkovat.

S tímhle vším musí podle Němce dobrá reklama pracovat.

A pak také musí být krátká, protože lidé nemají rádi dlouhá reklamní videa a většinou se na ně nedívají až do konce. „Reklamní tvůrci tohle musejí akceptovat a to nejdůležitější sdělení dát do prvních pěti sekund. Nemá cenu říkat, že se někdo na reklamu podívá až do konce. Ne!“ zvolal Němec důrazně.

Jenže reklama na očkování trvá půl minuty, a to je podle Němce strašně moc. A jako by nestačila takhle velká chyba, tak vlastně od počátku není jasné, na jaký produkt je to vlastně reklama. Herec Jan Přeučil recituje báseň, ale Němec připomíná, že mnoho lidí čtení básniček právě nemilovalo a po škole se toho rádi zbavili. Už to prý občany od očkování odradí.

„To hlavní nepochopení je, že v reklamě nechceme dělat žádné umění. V reklamě chceme někoho přesvědčit. Nemáme si hrát na spisovatele a na básníky. Cílem reklamy je: zvýšil jsem obrat, nebo jsem obrat nezvýšil,“ zdůraznil Němec.

Vláda se podle něj měla obrátit např. na editory Blesku, protože ti vědí, jaká krátká sdělení v podobě titulků na jejich čtenáře zabírají a co je přiměje přečíst si celý článek. Blesk je nejčtenější deník v Česku, a pokud chtěla vláda kampaní na očkování oslovit co nejvíc lidí, měla prý jít spíš touto cestou.

Případně jsme se prý měli poučit v Rusku.

„Rusové jsou v propagandě pravděpodobně jedničkou na světě. Takže, je to šílený, ale v tomhletom bychom se měli učit od těch Rusů, protože oni to umí,“ řekl Němec.

Další chybu podle něj tvůrci kampaně udělali v tom, že se v reklamě střídají záběry na děti i na starší manžele, a to je podle jeho názoru zase špatně, protože není jasné, na koho reklama vlastně cílí.

