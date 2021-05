Co u toho hulej nebo pijou? Hejma ví, jak to Kroupa provedl s Hamáčkem

Ve svém dalším vysílání se komentátor Ondřej Hejma vyjádřil k investigativci Janku Kroupovi a kauze, kterou svými články vyvolal. Podle něj by měl kápnout božskou. „Představte si, že ten Janek Kroupa se probudí a bůhví, co u toho kluci hulej nebo pijou, to já nevím, ale neprobudí se jako scenárista Jana Hřebejka, ale jako investigativní novinář,“ nastínil svou teorii. A dodal, odkud Kroupa informace dostává a s jakými instrukcemi.

reklama

Ondřej Hejma si při sledování kauzy okolo ministra Jana Hamáčka vytvořené texty Janka Kroupy a Kristiny Cirokové vzpomenul na seriál Boží mlýny, který režíroval známý režisér Jan Hřebejk. A scénář k němu psal právě Janek Kroupa. Krimikomediální seriál pojednává o případech, kdy byly soudy na zločince krátké, a tak nastupují lidé, kteří mají „Boží mlýny“ roztočit, aby vrahy, podvodníky a násilníky semlely. Seriál má na Česko-slovenské filmové databázi divácké hodnocení 55 %.

Psali jsme: Řezat uši. Útok na seniory! Hřebejkovo nové dílo přidělává ČT problém

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 80% Nechci 13% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1254 lidí

„Já si to nedovedu jinak vysvětlit, já věřím tomu, že on ani mezi tím rozdíl nedělá. On si ráno sedne k počítači na Seznamu a začne si říkat: Kde já bych napravil nějaké zlo. Kde já bych to vopravil, jak to ti pitomci u těch soudů dělají. Vždyť se na to nedá koukat, je to hrůza, já to musím nějak zařídit,“ popsal Kroupovy úvahy a dodal, že pak z toho vznikají tyto investiagtivní reportáže, se kterými už mají mnozí své zkušenosti.

Poznamenal, že teď už ale nejde o televizní seriál, ale o celé, covidem a jinými kauzami zkoušené Česko. „A do toho prostě přijdou lidé jako Janek, kteří si najednou myslí, že tu spravedlnost si mohou vzít do svých rukou. A napravovat ty špatnosti. Jenomže tady je určitej háček v tom, že aby tyhle věci mohl člověk dělat, tak potřebuje informace zevnitř, od policie nebo tajných služeb,“ pravil komentátor a zmínil, že i v seriálu je tato role obsazena.

Hejma odhaduje, že pokud by tento útok místopředseda vlády Jan Hamáček nepřežil, tak by vláda padla. „A to, jak říkám, v zemi těžce zkoušené, která má navíc regulérní demokratické volby za humny v říjnu. Mělo by to devastující účinky,“ tvrdí. „V téhle chvíli je potřeba říct: Janku, dost. Tady už ne Hamáček, ale ty musíš kápnout božskou, to se nedá svítit. Tohle už jsou vážné věci,“ nabádá Ondřej Hejma a dodává, že problém je v tom, že informace investigativce nejsou jeho, ale patří policii nebo tajným službám.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Janek informaci zprostředkuje, on ji sám nevyrobí, nevymyslí. Tedy doufám, že to nevyrábí. Ale dostane ji hotovou. (Řeknou mu), Janku, teď je ta správná chvíle, teď s tím jdi ven. Janek s tím jde ven, dostane hezky zaplaceno, je to venku a začnou se dít věci,“ shledává komentátor. A sám se ptá, jak je možné, že tento přístup Janku Kroupovi prochází. Investigativec se ohání tím, že dle legislativy zdroje odhalovat nemusí, a tak vzniká obvinění bez důkazů.

„Pak nastane ten známý efekt, že se vypustí tento hnus, je to bez důkazů, pak se to začne vléct jako teď, než se to dostane k soudu, to bude trvat. Ale ta pověst toho napadeného, poškozeného, o kterém byly vyřčeny ty strašné věci jako velezrada a nevím co, prostě ten člověk z toho nikdy nevyjde bez ztráty kytičky, nikdy se z toho úplně nedostane,“ soudí Hejma.

Ti, kteří se s ním setkali, tak prý o Kroupovi říkají, že je to odstraňovač lidí z politiky. „Mediální atentátník,“ popsal tento styl komentátor, ale sám by tento výraz nepoužil. Podle Hejmy se jedná jen o hochštaplera, tedy švindlíře a podvodníka, který by měl kápnout božskou.

Psali jsme: Generál Randák: Koudelka ať v BIS pokračuje. Zeman? O tom je známo... „Rusové námi budou pohrdat.“ Ale proč? Hejma zdrtil Milion chvilek Vrbětice: „Takový nadšení po roce 89.“ Zklamaný Ondřej Hejma o Západu. Proroctví Hejma v ráži: Potěmkinův lockdown! Železná opona mezi obcemi, ale lidi si stejně jezdili, kam chtěli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.