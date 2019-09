Co všechno Zeman provedl? Piráti mají seznam

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) při dnešním jednání připomněl, že ústavní žaloba je jediným nástrojem politické reprezentace, jak vyjádřit nesouhlas s konáním prezidenta republiky. Konkrétně se podle Pikala jedná o překračování Ústavy směrem k prezidentské republice. „S přímou volbou nebyly spojeny žádné změny v Ústavě v pravomocích prezidenta, Miloš Zeman by tedy neměl posouvat parlamentní demokracii někam jinam,“ zaznělo od Pikala.

Podle Pikala prezident v souladu s Ústavou a zákony uspěl v demokratické přímé volbě a slíbil tuto Ústavu a zákony této země zachovávat, což ale nečiní. „Ty přečiny jsou následující," začal vyjmenovávat poslanec Pikal. „Neodvolání člena vlády, jmenování a udržování vlád bez důvěry a nejmenování ministrů," připomněl místopředseda Sněmovny Zemanovy nedávné kauzy.

„Dále skutek ovlivňování moci soudní, ale to již okomentovali jiní. Také navrhování kandidáta do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, který nesplňuje zákonné požadavky. Obdobnou věcí je nejmenování profesorů, a to i přes soudní rozhodnutí,“ řekl dále Pikal.

Ústavní žaloba je podle něj jedinou možností, jak říct, že prezident ztratil důvěru Parlamentu. „Pokud vznikly pochybnosti, zda prezident nevykročil ze svých pravomocí nebo že nerespektuje Ústavu, je potřeba konat. Pokud my jako politická reprezentace máme tento názor, musíme se ozvat a jinou možnost, než ústavní žalobu, nemáme,“ vysvětlil Pikal.

Miloš Zeman svými kroky prý oslabuje parlamentní demokracii a snaží se ji transformovat do demokracie prezidentské. „My nejsme prezidentská republika a přímá volba prezidenta na tom nic nemění. Takže bychom tyto změny v chápání prezidentského úřadu neměli mlčky přecházet,“ má jasno poslanec za Pirátskou stranu a dodává, že prezident by neměl více a proaktivněji zasahovat do složení vlády.

Na závěr se ohradil proti některým výrokům ohledně bodů zmíněných v žalobě. Ústavní soud se bude zabývat každým tím skutkem zvlášť, takže hlasy o tom, že některé jmenované skutky protiústavní nejsou, jsou zbytečné,“ řekl rázně Pikal.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



