Co všechno udělají z člověka dolary! Tomáš Kňourek má jasno, proč Kalenský vyrukoval s novým radikálním opatřením proti „dezinformačním webům“

Ministerstvo vnitra podle informací z roku 2017 dezinformační weby monitorovalo, to ale podle Kalenského rozhodně nestačí. Tyto weby stejně získávají stále širší publikum. „Na nějakých konferencích jsme si s kolegy říkali, že bychom je mohli označovat stejně jako tabákové produkty. Nikomu nezakazujete konzumování tabáku. Prostě jen řeknete, že vám způsobí rakovinu, a pokud chcete, klidně si to dejte,“ přibližuje své záměry expert na dezinformace, který působil také v týmu šéfky diplomacie EU Federicy Mogheriniové pro boj s ruskou propagandou.

„Dokázal bych si představit, že by existovaly bannery informující o tom, že jde například o cizí propagandu,“ dodává. V dnešní době velmi sofistikovaných mediálních operací je podle Kalenského mediální gramotnost stejně důležitá jako budování bezpečnosti státu. „Výchova je velmi důležitá, jen si musíme uvědomit, že výsledky přinese třeba až za třicet let,“ říká.

Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 16930 lidí

Připomíná, že třicet let od listopadu 1989 jde přitom o to samé, hlavně o svobodu slova. Lidé jako Kalenský podle jeho slov takzvanou sametovou revoluci dokonale zdiskreditovali. „Zdiskreditovali ji právě tím, jak se zatím celkem úspěšně domáhají restrikcí vůči nepohodlným názorům,“ dodává pro ParlamentníListy.cz s tím, že v tomto byli komunisté alespoň upřímní.

Servilní redaktorka navíc prý Kalenskému nepoložila kardinální otázku – kdo bude nepohodlná média označovat jako dezinformační, a na základě jakých kritérií. „Předpokládám, že šéfem budoucího komitétu pravdy a lásky bude nepochybně sám velký Kalenský, asistovat by mu mohli třeba soudruzi Jakub Janda za ‚neziskový sektor‘ a Jan Moláček za ‚média‘,“ přemítá radní Českého rozhlasu a s politováním si na závěr povzdechl nad tím, co všechno z člověka udělají dolary.

Média podle Kalenského přebírají dezinformace i kvůli některým českým politikům. Zmínil kauzu lithium, propagovanou Aeronetem. Díky vyjádření vrcholových politiků se dostala i do relevantních médií. To je prý také jedna z cest, jak Rusko může dostat dezinformaci do médií – nechá ji zopakovat vysoce postaveným politikem. Jako příklad vzpomněl, když prý český prezident šířil lži o novičoku nebo o tom, že válka na Ukrajině není. „Lež se pak dostává do legitimních médií a zároveň je zaštítěna vysoce postaveným politikem,“ popisuje Kalenský, jak tento mechanismus také někdy funguje.

Kalenský by ale s existencí bannerů neskončil pouze u zmíněných dezinformačních webů, také sociální sítě se podle něj mohou poučit a varovat, že určité zdroje jsou „toxické“. „Google nebo Seznam si mohou nechat poradit od expertů a mohou ukazovat tyto weby na nižším pořadí,“ myslí si odborník. V současné době systém funguje tak, že YouTube klidně doporučí nějaké dezinformační video. „Myslím si, že v roce 2019 je to příšerná chyba! A je to neomluvitelné,“ říká Kalenský s tím, že tenhle problém máme už pátým rokem a je potřeba začít reagovat lépe.

