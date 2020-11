Covid: Češi nechodí na testy. Nařídit testy pro všechny, řekl vysoký vědec

Ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhoffer doporučuje vládě, aby přistoupila k plošnému testování. „Podle mě je třeba nařídit plošné testování,“ říká virolog k tomu, že se lidé stále méně chodí testovat. Také by se podle něj měli plošně testovat učitelé, díky čemuž by se mohly do školy vrátit všechny děti.

„Otevření škol je zcela určitě rizikový faktor, ale v tomto případě musíme zohledňovat také jejich věk. Dnes dobře víme, že úplně nejmenší děti mají jiný receptor v dýchacím traktu, který virus nenapadá v takové míře jako u dospělých. Riziko je tedy zejména u starších dětí, například na středních školách,“ říká Grubhoffer v rozhovoru pro Český rozhlas s tím, že hranice, kdy se objevují dospělé receptory, se uvádí od 12 let.

„Já jsem zastáncem toho, aby se školy otevřely a byly přístupné dětem a studentům, protože dlouhodobým zavřením vznikají velké, nevyčíslitelné škody pro ty děti. Je to opravdu mrzuté, ale musíme být obezřetní vůči kantorům, musíme chránit starší věkové kategorie,“ upozorňuje Grubhoffer a navrhuje, aby se starší učitelé zatím do škol nevraceli.

„Celé to souvisí s těmi rychlými antigenními testy, které by tu už měly být a nejsou, stát to podle mého velmi zanedbal a ty nevládní organizace to samy nemůžou stihnout. Školy by měly být vybavené antigenními testy, měl by být vyřešený systém testů, jeho frekvence a tak dále,“ apeluje virolog, že by měli být plošně testováni všichni učitelé.

Grubhoffer kritizuje vládu, která podle něj nemá jasně nastavená pravidla návratu dětí do škol. „Podceňuje se to, nepamatují na to předpisy a není jasné, kdo by měl ve školách ty testy odebírat,“ uzavírá Grubhoffer. Nový systém PES je podle něj první úspěšný pokus o exaktní vyhodnocení situace, který dává celkem věrohodnou představu o situaci. „Jsem rád, že PES se dostal do našeho života, že si našel cestu.“

„Situace se jeví stále optimističtěji, ale bohužel čísla nepadají tak rychle, jak bychom si představovali. Testuje se méně, než by se mělo testovat, protože všeobecně lidé necítí tu potřebu a odpovědnost, že když na sobě pociťují nějaké příznaky, tak vstoupí do trasovacího systému. Podle mě je třeba nařídit plošné testování,“ radí Grubhoffer, který prý nečekal, že ochota lidí nechat se testovat bude tak nízká.

Na každé situaci se ale virolog snaží najít něco dobrého a lidé by si podle něj měli v tuto chvíli uvědomit, že nejsou vládci planety. „Musíme hledat cestu k soužití s přírodou, a infekční šiřitelé nemocí nám to teď spočítali. Snad si to teď aspoň na nějaký čas lidstvo uvědomí, protože teď jsme toho dlouho nedbali,“ všímá si Grubhoffer.

Od jara prý ohledně koronaviru získala vědecká obec na světě všechny informace o koronaviru covid-19. „Víme o něm už všechno, můžeme mapovat i mutace, které tolik zajímají veřejnost. Ten genom je neobvykle stabilní, takže není náchylný k mutacím, což se u jiných RNA virů tolik neděje,“ říká virolog s tím, že infekce nepochybně pochází z čínského Wu-chanu.

