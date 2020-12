Covid? Profesor Konvalinka nese dobrou zprávu pro některé z těch, co s očkováním chtějí počkat

reklama

Úvodem se Konvalinka vyjádřil k tomu, zda se dá dělat ze strany lidí a vlády víc než čekat na vakcínu. „Tak dá se dělat to, co bychom měli dělat od samého začátku, to znamená dodržovat všechna opatření, dodržovat 3R a opravdu čekat na vakcínu a hlavně se připravovat na to, aby se ta vakcína mohla těm několika milionům lidí do léta podat, abychom už léto zažili v klidu a abychom se nemuseli bát další chřipkové epidemie na podzim. A hlavně aby přestali umírat lidé," podotkl Konvalinka.

Současná čísla podle něj nevypadají dobře a je nutné je stlačit dolů. „Rád bych všechny vyzval k osobnímu lockdownu, snad se podaří ta čísla dostat dolů. Od ledna, když zase začneme chodit do práce, tak je třeba trasovat a testovat tak, abychom tu virovou nálož v populaci drželi co nejníž,“ dodal.

Podle profesora Václava Hořejšího se Česko do několika týdnů vrátí ještě k vyšším číslům, k rekordním číslům nakažených z listopadu. Předpovídá i to, že bude do února 20 tisíc mrtvých. „Já nerad straším, opravdu to nechci dělat. A taky si dávám pozor na předpovědi, protože často nevycházejí. Bohužel to číslo 20 tisíc do února je velmi realistické,“ dodal Konvalinka.

„Vypadá to, že strategie očkování je zatím velmi rozumná. Nejprv se budou očkovat zdravotníci a potom se bude očkovat ohrožená populace – starší lidé s komorbiditami,“ poznamenal Konvalinka. Lidi, kteří odrazují od očkování, nazval blázny. On sám osobně to dokonce považuje za zločin. Očkování považuje za jedinou cestu navracející se k normálnímu životu. Podle svých slov je optimistou a příští rok v létě bychom mohli být z nejhoršího venku.

„Každý týden zdržení v očkování znamená stovky mrtvých. Každý den umírá 100 lidí na covid-19. Měli bychom být v očkování mnohem ambicióznější,“ míní Konvalinka. Podle jeho slov měla být již dávno připravena očkovací centra.

Na nás všech pak podle něj dále zbývá dost práce. „První práce je nenakazit se, což je třeba úkol, v němž jsem selhal. Dále musíme, myslím, se všichni snažit bojovat proti těm zlým, nenávistným a falešným zprávám, které se všude šíří. Které opravdu převážily, a já jsem vyděšen, kolik těch zpráv mezi staršími spoluobčany koluje, tak bychom zase zdrželi to očkování... Blábol zabíjí, to je krutá realistická pravda. Lidé, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, mohou zemřít. Musíme šířit racionální, pravdivé informace,“ zdůraznil. On sám koronavirem prošel, cítí se podle svých slov dost unaveně a bolí jej hlava.

Dobrou zprávu pak měl Konvalinka pro ty, co už covid-19 prodělali – podle něj by buněčná imunita měla vydržet určité období, až rok. "Tito lidé by neměli být první na řadě v očkování. Druhá otázka ovšem je, zda to, že jste prodělali covid-19, by mělo být kontraindikací. To znamená, jestli je třeba, abychom všechny, kteří jdeme očkovat, testovali na protilátky proti covidu-19. A tady se v Čechách kliničtí imunologové vyjádřili, že by to bylo třeba, vakcinologové to nepovažují za důležité. Já osobně pro to nevidím žádný důvod. V USA, ve Velké Británii ani v Izraeli se něco takového neplánuje,“ sdělil.

Nosit roušku i po vakcinaci považuje Konvalinka za důležité. „Po vakcinaci ta ochrana nabíhá postupně. Většina vakcín se aplikuje dvakrát, dnes se však diskutuje i o tom, zda by nebylo v této kritické situaci lepší očkovat jen jednou. Tím by se naočkovalo víc lidí,“ míní Konvalinka s tím, že se však do těchto diskusí příliš pouštět nechce.

Kampaň k očkování by dle jeho slov měla být v Česku výraznější a vtipnější. „Když se objevila před lety vakcína proti obrně, lidé jezdili po městě a troubili, měli radost. Byl to skvělý výsledek... To je ohromná věc, my jsme dokázali vyhrát v projektu Manhattan, udělali jsme obrovskou věc, a místo abychom to oslavovali, tak se tady šíří konspirační teorie. Jsem z toho velmi nešťastný,“ poznamenal Konvalinka.

