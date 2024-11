Covid a propad porodnosti. Interpelovali i Fialu. Vážná čísla od matematika

Vladimír Zlínský pro Spolek Svatopluk vyjádřil své podezření, že proticovidová vakcinace by mohla vedle dalších orgánů zasahovat i pohlavní orgány. „Už od začátku jsem si říkal, že není možné, aby mRNA vakcína tak, jak byla aplikována, zůstávala jenom v místě vpichu. Prostě mi nešlo do hlavy, jak by bylo možné, že by se lymfatickými cestami nedostávala v podstatě do celého těla. Tím pádem přece může zasáhnout jakýkoli orgán v lidském těle. A samozřejmě může zasáhnout i pohlavní orgány,“ řekl Zlínský. Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 4894 lidí

Tomáš Fürst poukázal na to, že výrobci vakcín provedli klinická testování vakcín. Největší výrobce Pfizer pak udělal velkou dvojitě zaslepenou studii, přesně, jak by se měla dělat. Ze studie podle Fürsta byly vyloučené těhotné ženy, děti i lidé s četnými komorbiditami. „Takže nasadit tuhle novou technologii těhotným potom nebylo opřené o žádnou randomizovanou studii,“ zkonstatoval Fürst.

Časté tvrzení pak probíhalo okolo takzvaného spike proteinu, který podle výrobců zůstával pouze v místě vpichu. Ale s tím Fürst nesouhlasil. „Že spike protein zůstává v rameni? Nezůstává. To bylo dobře známo už v dobách randomizované studie, to znamená už na konci roku 2019. Byla publikovaná i slavná japonská biodistribuční studie, která byla dělaná na myších a na krysách. V době plošného očkování tak bylo dobře známo, že ta instrukce pro tvorbu spike proteinů koluje po celém těle," řekl Fürst.

Fürst pak zmínil, že spike protein obsažený ve vakcíně vedl k poruchám menstruace u žen. „Víme z mnoha impaktovaných studií, které se od té doby objevily, že množství hlášení poruch menstruace, krvácení, a tak dál, a tak dál u žen v reprodukčním věku je ohromný,“ řekl Tomáš Fürst. „50 % očkovaných hlásilo nějaké narušení menstruačního cyklu. No a člověk nemusí být Einstein na to, aby pochopil, že když něco interferuje s menstruačním cyklem, tak to pravděpodobně bude interferovat i s pravděpodobností početí,“ dodal.

Poslanec Zlínský popsal, s jakou reakcí se setkal od premiéra Petra Fialy, když jej interpeloval stran snižující se porodnosti. Odpovědí mu bylo, že je to celoevropský pokles. A i tak jsme na tom podle premiéra prý oproti jiným zemím Evropy dobře. „Ale co se týká té úhrnné plodnosti, tam jsme klesli z nějakých 1,83 dítěte na ženu v roce 2021 a teď oscilujeme kolem čísla 1,3 až 1,2," řekl Zlínský a poukázal na Jižní Koreu, kde porodnost klesla na 0,71 dítěte na ženu.

Zlínský ovšem nehledal pokles jen v negativním vlivu vakcinace na rozmnožovací orgány. Zmínil, že čím více je společnost zaměřená na technologie, o to víc jí klesá porodnost. Za poklesem stojí i 100 % fungující antikoncepce. „My jsme dosáhli toho, že dokážeme stoprocentně zabránit početí, odtrhli jsme tu slast od rozmnožování. Tím pádem dochází k tomu poklesu,“ řekl poslanec.

Tomáš Fürst ovšem pozornost strhl opět na data, která přišla s očkováním. „Data ukazují, že v lednu 2022 se v mnoha evropských zemích najednou otočila celková fertilita, což je ukazatel, který je očištěný od věkové struktury a odpočtu žen, tedy úhrnná plodnost,“ varoval Fürst.

Zároveň vysvětlil, že hledat v klesající porodnosti přetechnologizovanou společnost a velkou účinnost antikoncepce je problematické. Protože stejně přetechnologizovaná společnost a dostupná antikoncepce byla k dispozici hluboko před lednem 2021, přesto ten přelom přišel právě v době, kdy začalo působit plošné očkování. „To je skutečně velice nebezpečně blízko zavedení té plošné experimentální genetické vakcíny, o které my víme, že dramatickým způsobem ovlivňuje menstruaci,“ řekl Fürst.

Fürst popsal, že studie nedoporučovaly očkovat těhotné ženy, děti nebo lidi s určitými komorbiditami, ale pak přišla záplava „Fake Science“, jak ji Fürst nazval, kde se objevilo, že očkovat se mají plošně a všichni, že jsou vakcíny bezpečné. „Doufám, že se to stane předmětem vyšetřování i kriminálního vyšetřování. Objevilo se několik článků, který byly, pokud tedy nebyly záměrně zfalšované, tak byly zfušované takovým způsobem, že nad tím zůstává rozum stát,“ kroutil hlavou Fürst.

Zmínil i skandální kauzu „léku“ Thalidomid, který vedl k narození tisíců dětí s fyzickými deformacemi. „Lék“ Thalidomid se užíval ve 46 státech jako sedativum a hypnotikum pro těhotné ženy. A i v reakci na Thalidomid se zavedla přísná kontrola nových léčiv. „Na nová léčiva jsou tvrdé regulace a já nerozumím tomu, jak se mohlo stát, že všechny evropské země a Amerika povolily očkování těhotných experimentální genetickou vakcínou. Nerozumím tomu, mělo by se to stát předmětem kriminálního vyšetřování a doufejme, že se tak stane,“ horoval Fürst za tvrdé prošetření.

Poslanec Zlínský řekl, že interpelací nechtěl přímo tvrdit, že za klesající porodností může výhradně jen očkování. Chtěl vládu i veřejnost upozornit na klesající čísla porodnosti, která se podle něho budou jen zhoršovat. „Populační spirála smrti. Pokud se populace dostane na sestupnou křivku, tak ubývá čím dál rychleji,“ řekl Zlínský s tím, že očkování je jen další část do skládačky, která urychluje vymírání společnosti.

Fürst lituje toho, že americká FDA dovolila farmaceutické firmě Pfizer porušit svou dvojitě zaslepenou studii o účincích vakcinace. 20 tisíc lidí společnost naočkovala vakcínou a 20 tisíc placebo vakcínou. Ovšem po dvou měsících, kdy vytvořila narychlo výsledky, naočkovala skutečnou vakcínu i skupinu lidí s placebo očkováním. „To je strašný selhání regulačních orgánů, které dovolily farmaceutům navždy zničit tu kontrolní skupinu. Výsledky už se nikdy nedozvíme.“