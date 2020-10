Covid v Česku: Desetkrát víc nakažených, než se uvádí, zní odhad

reklama

Šmucler uvedl, že se k petici připojil na předávání cen Neuron, kde se sešel výkvět české vědy. „Zdá se mi dobrý ten duch, tedy neděsit lidi více, než je nutné. Je to onemocnění, které má smrtnost 1,5 promile podle Světové zdravotnické organizace. Prodělalo to 750 milionů lidí na zeměkouli,“ zdůvodňoval šéf stomatologické komory. „Nepodceňujeme to, chceme zachránit každého jednoho člověka, ale nestačí jen: Ušijte si roušky, a to je celé. Musíme pro lidi dělat víc. Chceme pro ně dělat víc, ne míň. To je myslím nepochopení té věci,“ dodal. Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2340 lidí

Kubek s těmito čísly nesouhlasil, WHO prý říká něco jiného, než Šmucler tvrdí. Smrtnost se údajně pohybuje kolem jednoho procenta. „Kdybych to chtěl přirovnat k chřipce, se kterou se často srovnává, tak chřipku u nás ročně prodělá tak milion lidí, tak by to znamenalo, že na chřipku by u nás zemřelo deset tisíc lidí. V průměru ale v souvislosti s chřipkou nám umírá přibližně 500 lidí,“ řekl a z toho vyvodil, že covid je dvacetkrát závažnější než chřipka. Doplnil, že vychází z dat publikovaných v zemích EU, z českých dat i ze zkušeností lékařů.

„Vadí mi ale to, že se říká s určitým despektem, že nemoc ohrožuje pouze staré a nemocné,“ vymezil se Kubek a zmínil petici, která je podle něho „jeden z nejhloupějších textů, který se v současnosti mediálním prostorem pohybuje“. Upozornil, že koronavirus zanechává potenciálně trvalé následky na plicích a srdci, zda jsou následky trvalé ovšem vzhledem k tomu, že infekce probíhá teprve krátce, není známo. „Zlehčovat protiepidemická opatření je neskutečná hloupost a nezodpovědnost,“ prohlásil.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

Šmucler pro změnu nesouhlasil s Kubkovými daty. „Jenom k té smrtnosti – 0,67 je multicentrická studie z jara, což je zákon pro nás vědce, pak 2,7 promile jsou Rakušané do léta,“ namítl a odmítl také, že by opatření zlehčovali. Připomenul, že Česko má podle statistik 80 000 tisíc nakažených (za celý průběh nemoci) a necelých 800 mrtvých. (Dle posledních dat je ovšem celkový počet 90 tisíc a mrtvých 794 – pozn. red). Z 80 000 nakažených je 800 jedním procentem. Ovšem Šmucler podotkl, že podle zkušeností americké CDC (americká vládní organizace bojující proti infekčním onemocněním – pozn. red.) a dalších se testy zachytí pouhá desetina těch, kteří covid chytí nebo prodělají. „Takže to je přesně jedno promile. Česká republika je na tom velmi dobře a není o čem diskutovat,“ shrnul.

Poukázal na to, že ministerstvo zdravotnictví selhává v prevenci. Např. že neinformuje mladé lidi v rizikové skupině, že v ní jsou. „Neničme 95 procent národa, kterého se to svým způsobem netýká, ale soustřeďme se na to, že zachráníme co nejvíc lidí,“ apeluje šéf zubařů. Podle něho částka, která se spotřebuje na testy na covid bude ve zdravotnictví chybět jinde. „Jeden PCR test, který je zbytečný, stojí 1400 korun. To je částka, kterou má zdravotní pojišťovna na celoroční stomatologickou péči. Sto tisíc zbytečných testů je, že do budoucna se může stát, pokud nepřijdou větší peníze od státu, že Olomouc bude bez péče,“ přiblížil finanční reálie.

Pokud jde o ohrožené, Šmucler tvrdí, že do této skupiny spadá 200 tisíc lidí a už měli mít dávno předepsané respirátory. „Oni ani nevědí, kde si je mají koupit. Nevědí, že jsou riziková skupina,“ stěžoval si.

Fotogalerie: - Oáza koronavirové stezky

S tím, že by se lidé bez příznaků neměli testovat, Kubek nesouhlasil. Namítl, že stále může jít o bezpříznakové přenašeče nebo o lidi v inkubační době, kteří mohou nakazit někoho dalšího právě z ohrožených skupin. Požadavek, aby se bezpříznakoví lidé netestovali označil za nesmysl. „Naopak všichni říkají, že je třeba testovat, testovat a testovat. Investovat peníze do testů je lepší než potom někomu vyplácet dávky,“ mínil.

„Představa, že pustíme infekci volně a že tady budeme mít statisíce nakažených, desítky tisíc pacientů v nemocnicích a denně nám budou umírat stovky lidí a ekonomika nám bude šlapat, tak taková představa je naprosto nesmyslná. Vedla by pouze k tomu, že se ekonomika živelně zastaví, zkolabuje, a to by teprve byla katastrofa,“ varoval prezident Lékařské komory. I na roušky se dostalo. Kubek měl problém s tvrzením, že dlouhodobé nošení roušky neprospívá zdraví, podle něho plošné nošení roušek v uzavřených prostorách nikomu neškodí. „Například je jasně prokázáno, že plošné nošení roušek na jaře velice rychle ukončilo tu chřipkovou sezonu,“ prohlásil.

Šmucler ještě upozornil, že podle rakouské infektologické společnosti je až 90 procent testů klinicky irelevantních, protože lidé v nich vyjdou jako pozitivní, i když nemoc už mají za sebou. „Takže my často do karantény zavřeme malé množství lidí, kteří možná teprve budou infekční, ale obrovské množství již uzdravených lidí,“ shrnul.

Závěrem Kubek vyzval, aby lidé dodržovali veškerá protiepidemická opatření a doporučení, aby se řídili třemi R a také zdravým rozumem. „A aby ignorovali nesmyslné rady...“ dodal. Naopak Šmucler vyzval k tomu, aby lidé věřili české medicíně a nestrašili se scénáři z Milána nebo New Yorku.

Psali jsme: Piráti: Chceme jasná pravidla pro kurzarbeit, ošetřovné pro živnostníky a dohodáře i v druhé vlně a zmrazení platů politiků a soudců Maminka umřela šťastná! vrací David Smoljak úder bratrovi. Jde i o Svěráka Vzkaz Šmuclerovi a spol. z první linie: Zkuste si jednu naši směnu, nebo raději mlčte Covid: Konec děsu! Zvládáme, máme, umíme, píše šéf špitálu. Zuří válka lékařů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.