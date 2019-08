Cože? Češi mají víc rádi Rusko? Poprask a silná slova

„Uprostřed trvalého běsnění chvilek, jedné demonstrace za druhou, uprostřed nevybíravých útoků opozice, uprostřed primitivních výlevů kulturních elit, uprostřed Senátem podané ústavní žaloby na prezidenta je podpora 57 procent pro prezidenta Zemana skvělým výsledem,“ říká k výsledkům průzkumu Vyvadil a poukázal na popularitu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která činí jen něco kolem 22 procent.

„To jen aby naši Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a zejména trvale nachmelený Kalousek byli v obraze a mohli srovnávat,“ dodal. Následně si všiml i toho, jak Češi vnímají jednotlivé země světa.

„I když sice stále vedou před Ruskem, zaznamenaly západní velmoci USA, Francie, Německo, Velká Británie za posledních 18 měsíců dramatický pokles v důvěře českých občanů, a Rusko za stejné období téměř stejný dramatický nárůst. USA pokles o 9 bodů, Francie pokles o 7 bodů, Německo ztratilo 6 bodů a Velká Británie mínus 5 bodů. A Rusko? Rusko si za stejné období polepšilo o 4 body,“ poznamenal Vyvadil.

„Řekl bych, že už dávno Čechy ten Západ zase tak fanaticky nebere. Jsme prostě někde jinde. Koneckonců nejvíce milujeme Slovensko a Rakousko, prostě naši bývalou společnou domovinu,“ uzavřel Vyvadil.

„Za poslední dva dny jsme se z médií dozvěděli, že: Češi po Británii (masivní kampaň za odchod z EU) a Řecku (po obří krizi a téměř bankrotu země) nejméně důvěřují Evropské unii; mezi Čechy roste náklonnost k Rusku a klesá důvěra v Západ; za dalším hackerským útokem na ministerstvo zahraničí stojí nejspíš ruská vojenská rozvědka GRU,“ okomentoval pak současné dění také politolog Miloš Gregor.

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana podle výzkumu ústavu STEM za poslední rok stoupla na 57 procent, loni mu důvěřovalo 56 procent dotázaných. Prezidentovi věří hlavně lidé starší 60 let, mezi kterými se těší důvěře 68 procent dodázaných. Mezi mladými lidmi ale začala převažovat nedůvěra – loni mu věřilo 53 procent mladých a letos 43 procent lidí mezi 18 a 29 lety. Důvěra stoupla také u členů vlády a Senátu, u Sněmovny zůstala stejná. Podle STEM mají tyto politické instituce v porovnání s ostatními institucemi nejnižší podíl důvěřujících.

Prezidentovi častěji důvěřují lidé s nižším vzděláním a starší 60 let. U lidí starších 45 let je důvěra stabilní na 58 procentech a u lidí přes 30 let se snížila z loňských 59 procent na letošních 55 procent. Nedůvěra převážila pouze u mladých lidí.

Zcela jednoznačně je podle STEM důvěra v prezidenta podmíněna politickými preferencemi dotázaných. Důvěřují mu zejména voliči KSČM (92 procent důvěřujících) a SPD (88 pct), dále pak voliči ANO (81 pct) a ČSSD (75 pct). Nedůvěra v prezidenta převažuje u voličů ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL.

Ministrům důvěřuje 38 procent obyvatelstva, zatímco loni to bylo 35 procent. Poslancům důvěřuje stejně jako loni 35 procent lidí a senátorům pouze třetina veřejnosti (32 procent). „Politické instituce tak patří k nejméně důvěryhodným institucím v naší zemi v seznamu institucí, které byly součástí průzkumu,“ uvedl STEM.

Poslanecká sněmovna i vláda se po předčasných volbách v říjnu 2013 těšily důvěře téměř poloviny veřejnosti, míra však oslabila na jaře 2015. Po sněmovních volbách v říjnu 2017 se důvěryhodnost vlády a Sněmovny velmi mírně zvýšila. „Již v červnu 2018 jsme ovšem zaznamenali další pokles a letošní výsledky jsou velmi podobné jako vloni. Míra důvěry veřejnosti v Senát je od roku 2014 nižší než míra důvěry v členy vlády a Poslaneckou sněmovnu,“ dodal STEM.

U stoupenců vládních stran ANO a ČSSD je patrná znatelně vyšší míra důvěry ve vládu než v Poslaneckou sněmovnu. Z lidí preferujících ANO věří vládě 67 procent lidí a Sněmovně 53 procent. U voličů ČSSD věří vládě 50 procent a Sněmovně 40 procent lidí. Vyrovnaná míra důvěry ve vládu i Sněmovnu je mezi příznivci KSČM, SPD, Pirátů a STAN. U sympatizantů KDU-ČSL, ODS a TOP 09 je vyšší podíl důvěřujících Sněmovně než vládě.

Průzkum STEM se konal od 14. do 30 června. Zapojilo se do něj 1004 lidí starších 18 let.

Podle červnového průzkumu CVVM prezidentovi důvěřuje 49 procent lidí. Vláda a Sněmovna si mírně pohoršily, důvěřuje jim 39, respektive 29 procent Čechů.

