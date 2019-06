Cože? Tyhle peníze? Jaromír Soukup drsně o ČT: Šlo o zprávy i o „Most!“

27.06.2019 8:21

Ředitel ČT dostane za vzorné hospodaření odměnu 2,4 milionu korun, informovala agentura ČTK. A Jaromír Soukup už vystartoval: „Nevěřím vlastním očím! To je pohrdání koncesionářskými poplatníky. Pohrdání českými občany. Pošlapávání všech myslitelných pravidel řádného hospodaření s veřejnými penězi.“ Říká, že Dvořák už měl dávno zalézt do díry, a ne inkasovat miliony. A přidal pět důvodů, proč by to tak mělo být.