Cože, nepřišli? Zvrat v Radě ČT. Xaver vypálil: To Bartošek a Piráti! Cíl je prý zřejmý

Místopředseda rady Jiří Šlégr na úvod jednání nejprve vyjmenoval, kdo všechno je omluven. „Omluveni byli předseda rady Pavel Matocha, dále Tomáš Samek, Hana Lipovská, René Kühn a Zdeněk Šarapatka a radní Pavel Kysilka avizoval, že přijde později,“ vypočítal Šlégr, jak je patrné ze záznamu schůze na stránkách České televize.

Právnička Markéta Havlová poté vysvětlila, co je psáno v zákonu o České televizi. „Úprava usnášeníschopnosti je vysvětlena v paragrafu 7 zákona o České televizi, kde je psáno, že když se usnáší o běžných věcech, tak jde o nadpoloviční většinu všech členů. Na tuto věc existují dva názory, kdy Rada ČT dosud jednala podle pravidla, že musí na schůzi být alespoň nadpoloviční většina členů z celkového počtu 15. Existuje ale i další výklad, podle kterého jde o nadpoloviční většinu ze současných členů, tedy v současnosti z 11 členů,“ vysvětlovala Havlová s tím, že druhý výklad je pouze překlenovací.

„Ten musí ještě posvětit soudy, a proto já jako právník bych šla cestou právní jistoty a kontinuity s tím, jak se k tomu stavěla Rada ČT dosud, tedy nadpoloviční většina z 15 řádných členů,“ dodala Havlová.

Slovo si poté vzal i generální ředitel Petr Dvořák, který s Havlovou souhlasil. „Z hlediska historické zkušenosti, alespoň podle toho, co já vím, tak platí to, co zmínila paní doktorka Havlová. Rada se vždy řídila tím výkladem, že má podle zákona 15 členů a z toho se počítá nadpoloviční většina. To znamená, že pro zasedání musí být přítomno alespoň osm členů s tím, že je přítomen předseda nebo místopředseda rady. Já jsem tedy pro to, aby rada tuhle kontinuitu dodržela,“ prohlásil Dvořák, načež bylo jednání ukončeno.

To se nelíbilo zejména Luboši Xaverovi Veselému, který se jal ve svém streamu hledat viníka situace. „Dnešní jednání Rady ČT jsme začínali v deset, nyní je něco po jedenácté a já už sedím v autě před Kavkama. Bylo to nejkratší zasedání, co jsem zažil, a celé to bylo dáno tím, že se nás sešlo pouze pět, což opravdu není mnoho,“ spustil Xaver.

„Byl tam pan místopředseda Šlégr, který to skvěle kočíroval i v této těžké situaci. Pak tam byl pan Martin Doktor, pan Karmazín, pan Bradáč a já. Chlebíčky byly krásně narovnaný, kávovar nažhavenej, neperlivá voda na stole a všechno, jak má bejt. Měli jsme i program daný, ale ten nebyl nijak obsáhlý, takže jsme asi žádnou velkou ztrátu neutrpěli,“ prohodil ironicky Xaver s tím, že rada sice proběhla, ale výsledek je nula. „Tak jsem se radši přítomného pana generálního ředitele zeptal, zda nemám uhradit ty dva chlebíčky, které jsem snědl, když jsme nic nevykonali,“ dodal sarkasticky.

Celou situaci podle něj zavinili konkrétní politici a konkrétní politické strany, zejména Jan Bartošek z KDU-ČSL. „To jsou ti lidé, kteří obstruují několik měsíců dovolení Rady ČT, a jak se ukazuje, tak nakonec jejich vinou ta dnešní rada nemohla proběhnout,“ má Xaver jasno s tím, že už to měli poslanci dávno dovolit.

„Takže jestli tady někdo ohrožuje fungování České televize, tak jsou to tito lidé v Parlamentu a není to od nich hezký, spíš bych to nazval prasárničkou. Jak si vždycky berou dvě hodiny přestávku ve Sněmovně, když se o tom rozhoduje, což už udělali několikrát, tak už to celkově dalo přes 38 hodin. Takže to se nám vážně nelíbí, ať jako koncesionářům, tak obyčejným divákům,“ štve Xavera.

„Proto chci složit poklonu panu Bartoškovi, lidovcům a taky Pirátům za tu destruktivní politiku, za jejich destruktivní přístup, kdy oni mají strach o nějaký pofidérní hodnoty, který ve skutečnosti ani neexistujou, a o svobodu slova, která nikdy ohrožená nebyla. Takže je potřeba na to myslet, poděkovat jim a být ve střehu u voleb, protože tito lidi mě rozčilují,“ dodal Xaver a vyzval své diváky, aby to u voleb měli na zřeteli.

