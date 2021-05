Dalajláma Čechům: EU chce naplnit ideály klidu a míru. Havel a Obama, mí přátelé. Komunistická myšlenka je velmi dobrá

reklama

Když se youtuber „Kovy" Kovář duchovního vůdce Tibeťanů zeptal, co by sdělil mladé generaci, dalajláma volal po větším soucítění v celém světě.

„Odmalička jsme se učili o tom, jak důležité je soucítění. Po celá desetiletí jsem o tom učil. Když jsem byl menší, byly to pro mne pouze znalosti, ale později, když se můj život stal obtížnějším, tehdy mi toto učení skutečně nesmírně pomohlo,“ pravil pětaosmdesátiletý dalajláma.

„Zaprvé veškeré cítící bytosti, které obývají tuto planetu, celé lidstvo, označujeme za bytosti, které byly našimi matkami. Proto cítíme velkou blízkost a starostlivost vůči celému lidstvu. Proto i ti bratři a sestry, kteří nám působí problémy, jsou stále našimi bratry a sestrami. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme žít společně jeden vedle druhého. V našem případě např. s čínskými komunisty. Ano, hodně trpíme, ale stejně musíme žít jeden vedle druhého, jsou to také lidské bytosti, jsou to naši bratři a sestry,“ rozvedl svou myšlenku.

Zdůraznil, že na myšlence, že jsou všichni lidé bratry a sestrami, stojí i idea socialismu, ale často bývá ideologicky překrucována.

„Myslím, že komunistická myšlenka je velmi dobrá; když jsem byl v Číně, když jsem byl v Pekingu, chtěl jsem vstoupit do komunistické strany. Mám rád myšlenku socialismu a pracujícího lidu, zejména ochranu práv pracujících,“ zdůraznil.

Jedním dechem však dodal, že totalitní zřízení nemá šanci přežít, ani v Číně, zatímco buddhismus bude žít. Příští století by tak podle něj mohlo být stoletím buddhismu.

Dnešní svět je podle dalajlámy rozdělen v příliš mnoha liniích a duchovní vůdce to přičítá tomu, že lidé kladou příliš velký důraz na slova jako „národ“ nebo „náš lid“. Podle dalajlámy to však jsou již překonané pojmy a teď je třeba přemýšlet v parametrech celého lidstva. „Každý člověk na této planetě si přeje mír a štěstí, nikdo nechce svár a zabíjení,“ zdůvodnil svůj náhled na svět a dodal, že každý člověk přichází na svět beze zbraní, obklopen mateřskou láskou, a toto je třeba podporovat.

„V okamžiku svého zrození nikdo nemyslí na svůj národ. Až postupným vzděláváním začne zapomínat a zanedbávat základní lidské hodnoty." Podle tibetského vůdce by přitom právě tyto hodnoty měly stát ve středu všeho vzdělávání. Současně by se podle jeho názoru měli lidé odmalička učit, jak si zachovat klidnou mysl, prostou myšlenek na násilí.

„Já sám jsem zcela oddán prosazování klidu mysli,“ zdůraznil dalajláma s tím, že by uvítal, kdyby se koncept klidu mysli rozšířil do celého světa. Pokud jsou všichni lidé bratry a sestrami, nesmí spolu válčit, dopouštět se na sobě navzájem násilí, to je myšlenka, která by se podle dalajlámy měla stát jedním z ústředních bodů celého vzdělávacího systému.

Současní politici ale už těžko své myšlení změní. Dalajláma tady vkládá naději právě do mladé generace.

V minulosti prý takto přemýšlel první český prezident Václav Havel a z žijících politiků takto podle dalajlámy přemýšlí i bývalý americký prezident Barack Obama, ale v budoucnu by tak podle představ tibetského duchovního vůdce měla přemýšlet většina světa.

„Jelikož jsme velmi blízcí přátelé,“ poznamenal na konto Baracka Obamy, „při jednom z našich setkání jsem se ho zeptal: ‚Mohu vás chytit za uši?‘ Odpověděl, že ano. Tak jsem ho vzal za uši, dotkli jsme se čely, bum bum, a já jsem ho tehdy požádal: ‚Prosím, udržujte po mě naše ideály.‘ A on mi to slíbil,“ prozradil dalajlama.

Tyto ideály se snaží naplnit i Evropská unie, kde spolu bok po boku stojí Francouzi a Němci, kteří spolu v minulosti mnohokrát válčili. To dokazuje, že lidé mohou opravdu žít vedle sebe v míru. To je podle jeho názoru hlavní myšlenka celé EU, její základ. „Proto vždy vyjadřuji svůj upřímný obdiv k myšlence Evropské unie,“ zdůraznil tibetský duchovní vůdce s tím, že by podobně jako EU měl v budoucnu fungovat celý svět. Jen tehdy budou lidé žít v míru a na celém světě již nebude třeba armád.

Vedle klidu mysli dával dalajláma důležitost tomu, aby lidé kladli ve svých životech maximální důraz na logické rozvažování věcí.

Takto se snaží přistupovat i k otázce globálního oteplování, které ohrožuje život miliard lidí na této planetě. „Musíme přijmout myšlenku, že se náš svět může přiblížit ke konci, a využít zbývající čas, abychom žili jako bratři a sestry. Už nesmíme myslet v kategoriích my a oni,“ zdůraznil.

