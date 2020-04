Dali almužnu! Babiš vyplísnil Kalouska a ODS: Toto jim připomněl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přinesl dnes 24minutové video, v němž hovoří o uplynulém týdnu. „Řekl jsem tam všechno, co se mi honí hlavou. No, skoro všechno. Je to klasika, bramboračka a la Babiš, a navíc ta moje čeština, ale už mě znáte, tak mi určitě budete rozumět,“ poznamenal k tomu Babiš.

„Je neděle, je čas na moje týdenní hlášení a dneska teda počasí nic moc, prší, ale doufám, že včera jste si to užili, bylo sluníčko, a že jste toho využili,“ řekl úvodem Babiš, a to i přesto, že stále platí nouzový stav a zákaz vycházení a shromažďování se.

Následně hovořil o epidemii koronaviru. „Čísla jsou velice nadějná. Co je velice důležité, že nám klesl počet lidí, kteří jsou v nemocnicích. My jsme 11. dubna měli 442 lidí, kteří byli hospitalizováni, a dnes ráno to bylo jenom 363, z toho 83 v těžkém stavu nebo v intenzivní péči. Ten příští týden bude velice důležitý a ve středu náš tým na Ministerstvu zdravotnictví bude mít tiskovou konferenci, kde řeknou dopady Velikonoc. Jestli jsme něco pokazili, nebo nepokazili, ale já jsem optimista a myslím si, že to může dopadnout dobře. Takže to, co my děláme, je hlavně ta ‚chytrá karanténa‘,“ uvedl Babiš.

„Je potřeba vědět, že covid-19 není chřipka. Já jsem si tady vyhledal, respektive máme na to odborníky, kteří mi dali nějakou statistiku, a u nás v chřipkové sezoně 2018/19 bylo nakažených 996 tisíc lidí za šest týdnů chřipkové sezony, a umřelo 1500. Kdybychom vzali smrtnost covidu-19, který je u nás 2,7 procenta, ale v některých zemích 5-7 procent, tak by to znamenalo, že by u nás zemřelo ne 1500 lidí, ale 27 tisíc lidí, takže to jsou tvrdá data a je potřeba říct, že covid-19 je minimálně 18krát horší než chřipka,“ zdůraznil Babiš, s tím, že toto jsou tvrdá data.

„Musíme být velice obezřetní a připravit se na druhou vlnu. A doufejme, že nepřijde. Ale co se stalo například v Singapuru, kde včera byl nárůst asi 950 nakažených a dneska asi 500 – no zkrátka mají druhou vlnu, protože... přes ubikace zahraničních dělníků,“ varoval Babiš. „My musíme vidět, co se děje ve světě a samozřejmě je velký tlak na to, abychom vše rozvolnili co nejdřív a dávají nám za příklad Německo a Rakousko,“ poukázal však Babiš na vyšší smrtnost v těchto zemích. „Náš jasný cíl je získat kontrolu nad tím šířením viru u nás doma a potom striktně držet kontrolu nad zahraničním cestováním,“ uvedl Babiš. Zítra na vládě se pak, podle jeho slov, má hovořit o možnosti vycestování.

„V EU máme skupinu členských států, kde jejich občané explicitně nesmí vycestovat: Belgie, Finsko, Itálie, Lotyšsko, Litva. A potom je skupina členských států, kde občané nemohou cestovat z důvodu opatření, jako Francie, Chorvatsko, Kypr – a tam patříme my. A potom jsou členské státy, které důrazně doporučují necestovat – my jsme to samozřejmě upravovali a ty informace, které proběhly, dokonce někde jsem četl ‚život za dráty‘ a podobné nesmysly, prosím vás, my nejsme za dráty už 30 let a nikdy nebudeme. O tom jsem přesvědčený. Takže my jsme to upravovali a nás zítra čeká debata o tom, jakým způsobem řešit ty karantény pro techniky našich firem, samozřejmě i pro techniky, kteří přicházejí do České republiky na montáž do našich firem. Potřebujeme, aby náš průmysl fungoval a aby vyráběl, protože to je vlastně nejdůležitější. Takže o tom bude debata, já chápu, že pro některé lidi ten pocit z toho není dobrý, i psychicky, otázka je, jestli skutečně například i při výjezdu musíme kontrolovat...“ dodal Babiš.

Když následně Babiš hovořil o uvolňování opatření, uvedl, že ne vše bylo dokonalé. „Věřte mi, že my ve vládě a hlavně já s Havlíčkem a s epidemiology řekněme rozumně urychlili a ta debata pojede dál. Vyřešili jsme bohoslužby, od zítra otevíráme autobazary a autosalony, tak doufám, že hlavně budete kupovat auta, která se vyrábějí v České republice,“ podotkl Babiš, který je optimistou, že dojde k dřívějším otevřením provozoven vzhledem k dobré epidemiologické situaci. „Cílem je, aby se ekonomika vrátila co nejdříve do starých kolejí,“ sdělil.

Své pak Babiš řekl i k avizovanému navýšení schodku státního rozpočtu – na 300 miliiard korun. „My samozřejmě to musíme udělat. Já jsem fascinován, když právě ti, kteří nás zadlužili v čase, kdy nebyl tady vir a o tom tolik mluvím, nás kritizují. My jsme, já když jsem nastoupil za ministra financí, státní dluh 41,3 procenta, minulý rok byl 29. Když si vezmete, my jsme čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě a před námi je Estonsko, Lucembursko, Bulharsko. Tyto země nemají dohromady ani tolik obyvatel co my. A my jsme šetřili. My máme ty rezervy. A proto teď můžeme ty peníze dát živnostníkům, podnikatelům, firmám, proto můžeme dělat kurzarbeit, dávat OSVČ, čekají nás ještě s.r.o., DPP a DPČ, takže vzpomeňte si na rok 2008, 2009, když byla krize. Stát nedal nikomu nic,“ uvedl Babiš s tím, že tehdy stát vzal státním zaměstnancům, a důchodcům dal almužnu. „Jsem fascinován, jak nás někdo kritizuje. A my se teď můžeme zadlužit, abychom vrátili naši ekonomiku do stavu, a doufejme, že se nám to povede, jak byla předtím,“ dodal.

