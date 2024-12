Dali byste si řízek za 399 Kč? V Krumlově mají drahé Vánoce

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1432 lidí

Punč 80 korun, hot dog 60, klobása 150, masové pelmeně 170 korun…

Ceny se stánek od stánku příliš nelišily. Pokud, tak třeba jen o pár korun. Objevili jsme například svařák nebo punč za 80 korun, o 5 korun dražší pak byl o kus dál Tatranský čaj. Bombardino jsme viděli za 130 korun, horkou čokoládu za 80 korun. Zajímaly nás i ceny jídla. Objevili jsme například klobásu za 150 korun, gulášovou polévku za 90 korun, nebo hot dog za 60 korun. Nechyběly ani pelmeně. Plněné trhaným masem vyšly na 170 korun, stejně tak jako ty na sladký způsob, plněné tvarohem, zalité vanilkovým krémem.

Ve večerních hodinách bylo náměstí i přilehlé uličky plné lidí. Stejně jako v Českých Budějovicích, i tady jsme oslovili rodinku s dětmi. „Přijeli jsme z Tábora, chtěli jsme to tady dětem ukázat. A je to opravdu nádherné,“ usmívala se na nás mladá žena. Když jsme se zeptali na ceny jen mávla rukou. „Asi jako všude jinde,“ usmívala se dál. „Jako všude jinde zase mi vybrakují peněženku,“ povzdechl si trochu rezignovaně její manžel s úsměvem a dodal. „Jen některé ceny mi přijdou trochu přepísklé. Děti chtěly samozřejmě trdelník, jako vždycky. Tady mají i plněný vším možným. Za jeden Vánoční trdelník jsem zaplatil 190 korun. Protože ten obyčejný, levnější, se jim samozřejmě tolik nelíbil. A teď jim odolejte. Takže dva Vánoční trdelníky, dva punče a děti dvakrát čaj a máme šest stovek ani nemrknem. A to jsme ještě určitě neskončili,“ pokrčil s trochu nešťastným, ale smířeným úsměvem.

Foto: Zuzana Bednářová

Řízek za 399 korun, kapr za 440, jitrnice 204 korun…

Zašli jsme se také podívat do místních restaurací a hospůdek. Ceny jsou i ve vánočním čase místo od místa poměrně rozdílné. V restauraci, která láká mimo jiné na nádherný výhled na zámek, jsme objevili vepřový nebo i kuřecí řízek s přílohou za 399 korun. Hned vedle byl pak na jídelním lístku smažený vepřový řízek za 390, ale bez přílohy. Pokud bychom chtěli dodržet vánoční tradici, mohli jsme si zde dát třeba i smaženého kapra. Smažený kapr se zakysaným krémem, sušeným žloutkem a koprem vyšel na 440 korun. V oblíbené hospůdce kousek pod náměstím jsme pak objevili vepřový řízek s přílohou za 288 korun. Hospůdka byla téměř úplně obsazená. Od většiny stolů zaznívala němčina. Skupinky hostů jsme se pak při jejich odchodu zeptali, jak jim chutnalo a co říkají na místní ceny. „Za dobré jídlo rád zaplatím. Dal jsem si jitrnici s brambory a zelím a bylo to moc dobré,“ usmíval se důchodce, který do Krumlova přijel prý z Lince. Nakoukli jsme do jídelního lístku. Jitrnice se zmíněnou přílohou vyšla na 204 korun. Máte to ale bez zmíněného výhledu na zámek.

Lidi šetří. Někteří si dávají i jídlo dohromady, někteří jen polévku…

„Víkendy plné lidí, přes týden je turistů málo,“ popsala nám situaci v adventních dnech v Českém Krumlově Ivona Skleničková, která s manželem provozuje v centru obchod s dárkovým a uměleckým zbožím a také penzion. Zákazníci si tady prý vybírají hlavně ručně dělané šperky, lesní sklo, nebo třeba i svícny od uměleckého kováře či unikátní keramické postavičky, kterým z hlav „roste“ například obilí.

„Přes týden ani penziony neobsadíte. Lidi všechno objednávají na poslední chvíli. Asi když jim zbude čas, peníze…“ zamýšlí se paní Ivona a dodává.

„I v týdnu bych čekala tu návštěvnost vyšší, vzhledem k tomu, že jsou adventní trhy, máme tady krásný světelný park a je to tady opravdu moc hezké.“ Co se týká složení turistů, je to prý taková „všehochuť.“ „Rakušané, Němci, Maďaři… Skupiny Asiatů, ale ti do obchodů nechodí a i jídlo mají předem domluvené. Češi jezdí spíš jen o víkendu,“ vysvětluje.

Už v létě s námi její manžel mluvil o tom, jak někteří lidé šetří na jídle. „Je vidět, že lidi spojují oběd s večeří, co se týká gastronomie. Kde ušetříte peníze? Samozřejmě na jídle. Oni sem musejí přijet, zaplatí benzín, zaplatí ubytování, to se musí, no a na tom jídle se to samozřejmě potom utáhne,“ řekl nám před pár měsíci Michal Sklenička. A podle jeho ženy se to ani teď v zimě příliš nezměnilo.

„Je to tak pořád. Kolikrát si dají i třeba dva lidi dohromady jídlo. Někdo si dá třeba jen polívku. Samozřejmě ne všichni, někdo ty peníze nemusí počítat,“ říká.

„Jsou to takové nárazovky. Chvílemi máte plný obchod, pak zase třeba dlouho nic. Léto je ale lepší,“ říká Šárka Šítelová, která prodává v obchodě na druhé straně centra, než je obchod manželů Skleničkových. Jak říká, lidé tady mají zájem teď o Vánocích o různé keramické anděly, hrnečky, ale i spoustu dalších věcí.