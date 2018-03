Další Soukupova nálož České televizi. Je naprosto neuvěřitelné, co se tam děje. Jen kolem sebe kopou. A ředitel, co se chová jako papaláš...

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řešila zhruba dvacet stížností na vysílání TV Barrandov. „Čtyři z nich postoupily do správního řízení,“ řekl její předseda Ivan Krejčí. Proti tvrzením zveřejněným v Kauzách Jaromíra Soukupa se chce bránit i Česká televize, které vadí, že o ní Soukup uvedl, že hospodaří neefektivně, a kritizoval její údajnou netransparentnost výroby pořadů a koncesionářské poplatky. „Šlápl jsem do vosího hnízda a začal jsem sklízet mnoho agresivních urážek,“ řekl ve středu ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, který opět věnoval především reakcím na útoky z České televize, jimž v uplynulém týdnu čelil.

Ředitel České televize Petr Dvořák Soukupovi prý vyhrožuje, že se postará o to, aby TV Barrandov přišla o televizní licenci. „Nemůže skousnout, že jsem upozornil na roční útratu sedm miliard korun,“ objasnil hned v úvodu Soukup, podle kterého lidi zajímá, jak je to opravdu s financováním veřejnoprávní České televize. „Z vašeho účtu odchází každý měsíc 135 korun do instituce, která na vás úplně kašle,“ dodal generální ředitel TV Barrandov.

Připomněl také, že minulý týden ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa upozornil na to, že Česká televize utrácí sedm miliard bez jakékoliv kontroly. Přijde mu prý úsměvné, že generální ředitel České televize Petr Dvořák najednou prohlašuje, že s kontrolou nemá žádný problém, až poté, co na to musel upozornit. „Myslíte si, že jsem tak naivní? Že jste se po celou dobu ke kontrole nedostal proto, že jste měl důležitější úkoly?“ ptal se skrz televizní obrazovku Dvořáka.



„Česká televize dokonce dosáhla hospodářského zázraku, protože hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský výsledek je nula,“ zdůraznil Soukup, který připomněl, že se z České televize začalo ozývat, že ekonomická čísla na TV Barrandov, které uváděl, nejsou pravdivá. „Jestli tohle tvrdí, tak lžou,“ dodal Soukup s tím, že nemá zájem rušit Českou televizi, ale skutečně kontrolovat její hospodaření a takových lidí je zde podle něj mnoho. „Pane Dvořáku, jestli jste si z toho, co jsem říkal v minulém týdnu, vzal to, že někdo chce ovládnout vaši televizi, tak opravdu nechceme,“ vysvětloval.

Dále poznamenal, že je šokován i svérazným způsobem, kterým Česká televize přistupuje k registru smluv. „Registr smluv je jedno ze základních protikorupčních opatření a veřejnost chce znát, jak se toto protikorupční opatření plní,“ uvedl ředitel TV Barrandov a následně předložil smlouvu se začerněným polem. „Dát něco podobného do registru smluv, jako to u této smlouvy udělala Česká televize, je drzost a výsměch všem i radě,“ zdůraznil.

Nezapomněl ani zmínit to, že ředitel Dvořák dostává od Rady České televize nadstandardní odměnu každý rok. „Kromě čtvrt milionu měsíčně dostává odměnu dva miliony. Není divu, že když se kolem toho někdo ochomýtá a chce mu na ně sáhnout, křičí a kope,“ řekl Soukup, který nechápe, co je na žádosti, aby někdo kontroloval ČT, nedemokratické, jak ředitel Dvořák říká. „Nejsou připraveni na kritiku, místo aby věci napravovali, jen kolem sebe kopou,“ míní Soukup.

Kreativní producent Jan Maxa pracující pro Českou televizi na svém Facebooku na Soukupa zaútočil s tím, že ve svém pořadu akorát kydá hnůj a požadavek na kontrolu ČT je ohrožením demokracie. „Neuvěřitelné, co se v ČT děje. Tohle neříkají ani politici a státní úředníci,“ uvedl Soukup, podle kterého je takové chování vyhrazeno jen České televizi.

Vrátil se k výhrůžkám, které proti němu míří generální ředitel ČT Dvořák. „Má tendenci se chovat jako papaláš, který může vše a je ve své funkci nepostižitelný a nedotknutelný,“ řekl a připomněl, že o tom svědčí i to, že když minulý týden vysílal, Dvořák v tu samou chvíli na své sociální síti na jeho vyjádření reagoval. „Snědli mu to jen lidé, kterým chybí kritické myšlení. Něco jim nabulíkoval a skočili mu akorát na špek, aniž se obtěžovali ověřit si fakta,“ řekl Soukup s tím, že hájili jen lež a hloupost. Zděsil se také prý i nad Dvořákovým vyjádřením, že nadace Člověk v tísni nespadá pod Českou televizi. „To je tak možná v jeho hlavě, ale ne v rejstříku na úřadech,“ dodal.

Jestli se podle Soukupa dá něčemu říkat dehonestace, je to to, co ČT používá vůči jeho pořadu. „To by bylo něco, kdyby redaktoři Newsroomu přišli na něco podobného u politiků, to by se začaly dít věci,“ a u pořadu České televize zvaném Newsroom ještě chvíli setrval. „V tomto pořadu, kde sledovanost je nulová, je tolik povýšenosti, lží a arogance, to jsem dlouho neviděl,“ řekl a dodal, že tento pořad snad zastrašil a pozurážel všechna média. „Rada zkrátka ve své funkci selhala, asi si chce někdo udržet teplé místo,“ míní Soukup. Řada zaměstnanců a dodavatelů ČT ho prý upozorňuje na nešvary této instituce a chtějí prý po něm, aby jim pomohl s tím něco udělat. „Dokonce mi říkali, že se tam přijímají externisté na plný úvazek, nenapadlo by mne, že touto cestou půjde instituce žijící z vašich peněz a bude před Radou České televize podvádět,“ upozornil a dodal, že ČT i prazvláštně vymáhá koncesionářské poplatky.

Ostudné je i to, jak se prý chovají ke zvoleným členům Parlamentu, podle Soukupa Česká televize dává najevo sympatie jednomu názorovému proudu, který rovněž prezentují Bakalova média. „Dvořák musí přestat také projídat úspory z předchozího managementu. Dokud nepřestane ředitel České televize mlžit, budu se ho v každém díle ptát na smlouvy s externími dodavateli, proč dostává od Rady České televize odměny, když nesplnil sliby, které dal v roce 2011, kde je transparentnost a tak dále,“ uzavřel Soukup s tím, že chce, aby se někdo začal zaobírat i Radou České televize, kde figuruje například Zdeněk Šarapatka, který se prý celkem pravidelně vyjadřuje sprostým způsobem i o prezidentovi Miloši Zemanovi a chová se jako hulvát.

Česká televize se proti Soukupově pořadu chce bránit i právní cestou. Podle Dvořáka totiž Soukup neférovým způsobem napadl práci a výsledky nejen jeho samotného, ale všech z veřejnoprávního média. Kauzy Jaromíra Soukupa odvysílané v minulém týdnu, kde se Soukup věnoval čachrům s hospodařením ČT, si nenechalo ujít neuvěřitelných 736 tisíc lidí, kteří strávili u televize alespoň tři minuty v kuse, což bylo nejvíce v historii pořadu.

Psali jsme: Šéf ČT Dvořák se ohradil proti Kauzám Jaromíra Soukupa. Zvažuje i právní kroky Jiří Pehe se koukal na Soukupův pořad, odhalující čachry v ČT. Nenechal na něm nit suchou Kauzy Jaromíra Soukupa měly rekordní sledovanost Už během vysílání show, kde Soukup drtil ČT, na Kavčích horách žhavili dráty. Je to velmi zajímavé







