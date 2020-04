Další tečka škemrajícím umělcům. Ivan Vyskočil účtuje, zmíněn ,,Milion chlívek"

„Hysterické výkřiky kolegyně Pazderkové, že nebudeme mít co žrát, ostatní lidi, vlastně naše diváky, spíše popudí. Situace není lehká, ale jsme v ní všichni stejně, a těch, co si to uvědomují, je většina. I mezi herci!“ reaguje herec Ivan Vyskočil na slova herce Davida Prachaře v pořadu Události, komentáře. David Prachař mimo jiné řekl, že „stát není od toho, aby ty bolestínské umělce podporoval a neustále se omlouval, proč jim nedává tolik a tolik peněz“, a zmínil také „slušné umělce, kteří nevykřikujou, nechtěj hned miliony a miliardy a nejsou nijak podvedení, ani se tak necejtěj“. „Děkuji, Davide, za rozumná slova,“ vzkazuje Vyskočil Prachařovi. Vzkaz ale posílá také veřejnosti. A zmínil i „Milion chlívek“.

V pořadu Události, komentáře na ČT24 se mluvilo například o tom, jak přijatá opatření vůči koronaviru ztížila život i umělcům, o podpoře pro ně i o tom, jestli má smysl hrát představení pro padesát lidí. Jak už ParlamentníListy.cz dříve uvedly, David Prachař, který byl hostem pořadu, mimo jiné řekl, že má zkušenosti jak ze státního Národního divadla, tak ze soukromého divadla bez dotací, a dále také z divadla, které čerpá granty. Na moderátorovu otázku, zda to nevypadá, že pro vládu je důležitější substrát na zahrádky než kultura, herec odpověděl, že mu to tak nepřipadá, a dodal, že divadlo je také podnikání, a podnikání je risk. A souvisí s tím to, kolik budou lidé schopní a ochotní dát za vstupenku. Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5676 lidí

„To nevíme, to je tajemství. Celá kultura je tajemství. Ale chci jenom podotknout, že Oldřich Nový zkrachoval, Vlasta Burian zkrachoval, a stát není od toho, aby ty bolestínský umělce podporoval a neustále se omlouval, proč jim nedává tolik a tolik peněz. Svobodu máme, jakou si uděláme a budeme mít. Jenom bych se slušně přimlouval za slušný umělce, kterých jsou mraky, který neřvou, nevykřikujou, který se neprojevujou nějak hekticky a nechtěj hned miliony a miliardy. Nejsou nijak podvedení, ani se tak necejtěj,“ řekl Prachař. A dodal: „Stát dělá, co může, co je v jeho možnostech. Ministr kultury má určitý obnos, miliardu, jakoby to není moc, musí to nějak přerozdělit, každý bude nějak dotčený, že nedostal víc, ale to je život.“

Davida jsem měl vždycky rád...

„Rád jsem si přečetl slova Davida Prachaře, která poté, co je řekl v ČT, otiskly ParlamentníListy.cz,“ říká na začátek Ivan Vyskočil. „Davida jsem měl vždycky rád. Byli jsme spolu v divadle, tak znám jeho životní osudy, jeho nesmírně milou povahu, a v neposlední řadě ho uznávám jako výborného herce. Znám ho z různých, často až expresivních rolí, a v některých jsem si ho nikdy neuměl představit. Najednou mě neuvěřitelně překvapil v roli policisty v seriálu Specialisté. Klidný cílevědomý vyšetřovatel, kterého bych asi, jako režisér, nikdy nesvěřil právě Davidovi. Jeho kriminalista byl v jeho podání přesvědčivý, nesmírně sympatický a pravdivý,“ říká Vyskočil a dostává se k aktuálnímu Prachařovu vyjádření.

Hysterické výkřiky Pazderkové…

„Stejně sympatický a uvážlivý je jeho (Prachařův) projev k dnešní situaci a k chování některých kolegů. To mě ani tak nepřekvapilo, protože vím, jak je David přemýšlivý a rozumný. Nesouhlasím s ním v jeho názoru na prezidenta, ale slova k umělcům sedí. Má naprostou pravdu, že herci a umělci jsou nedílnou součástí společnosti a rozumní z nás berou výjimečnou situaci stejně jako rozumní a ukáznění občané,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

„Ano. Hysterické výkřiky kolegyně Pazderkové, že nebudeme mít co žrát, ostatní lidi, vlastně naše diváky, spíše popudí. Situace není lehká, ale jsme v ní všichni stejně a těch, co si to uvědomují, je většina. I mezi herci!! Ti, co si chtějí vydupat výjimky, na úkor druhých, jsou spíše k vzteku. Stát velmi rozumně dělá, co může a pomáhá!“ myslí si Ivan Vyskočil. A podotýká: „Já se jen obávám, zda mu to bude po krizi přičteno k dobru. Znáte přece, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán! Doufám, že už si někteří rozmyslí zase plamenně hovořit z tribuny Milionu chlívek. Ti zatím moc nepomohli!“

Kdo něco umí, má být zaplacen... A děkuji Davide...

„Při té příležitosti bych si dovolil také slovo k veřejnosti, která se často nechá strhnout hloupými hlasy, že umělci jsou příživníci, kteří za to, že nic nedělají a jejich práce je spíše zábava, ještě berou peníze,“ pokračuje Ivan Vyskočil.

„Shora jsem psal, že umělci jsou nedílnou součástí společnosti. A v takové má být každý, kdo něco umí, také zaplacen, ať je to chirurg, fotbalista, automechanik, nebo ten, kdo nás živí, tedy zemědělec. To je právě to, že každý umí něco, a požehnáním pro společnost, je, když je v tom výborný! Jinak bychom všichni uměli psát knížky, všichni uměli operovat, běhat po hřišti a zpívat jako José Carreras a Eva Urbanová, případně hrát tak dobře jako David Prachař. Ale to neumíme, a tak si hýčkejme ty, co to umí!“

„Děkuji, Davide, za rozumná slova. Zdraví Ivan Vyskočil,“ posílá na závěr vzkaz svému hereckému kolegovi.

