Dát někomu pět tisíc a ten za dva dny zmizí? To ne! Hejtman Kuba se pustil do „uprchlíků“

Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) promluvil o zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny a o poskytování další pomoci běžencům. Upozornil, že teď teprve nastane složitá fáze, v níž půjde o to integrovat stovky tisíc válečných běženců do české společnosti. Prozradil také, komu bychom ještě měli pomáhat, a komu už ne. Zmínil i některé romské uprchlíky, kteří si přišli pro dávku 5000 korun a za dva dny zmizeli.

Hned v úvodu rozhovoru pro sobotní MF Dnes hejtman Kuba české občany pochválil.

„Je třeba Českou republiku pochválit. Nemyslím jen vládu a politiky, ale především občany. Celý národ se k tomu postavil úžasně. V tom jsme opravdu nejlepší a na první fázi pomoci můžeme být hrdí. Že to s sebou nese v druhé fázi nějaké komplikace, je přirozené. A bylo by naivní si myslet, že ne. Od začátku říkám, že je něco jiného přijmout nějaký počet uprchlíků, uložit je někam do bezpečí na měsíc či na dva, ale úplně jiná disciplína bude, pokusit se ty lidi tady integrovat, najít jim práci a dostat jejich děti do škol,“ poznamenal Kuba.

Pár slov věnoval také romským uprchlíkům, kteří prchají před ruskou invazí.

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

„Tito lidé z romské komunity mají také trochu specifické požadavky na ubytování. Chtějí se ubytovávat po velkých skupinách, což není jednoduché zajistit. A dost často se stane, že je ubytujete, oni dostanou dávku a za dva dny zmizí. Myslím, že bychom měli pomáhat lidem, kteří přišli z války, nemají jiné občanství a nemají kam jít. Ne dát 5000 Kč někomu, kdo s nimi hned odjede,“ vyjádřil svůj názor Kuba s tím, že teď už je čas na to, více zvažovat, komu poskytnout bleskovou potřebnou pomoc, a kdo ji spíš nepotřebuje, protože brzy sbalí svých pět švestek a tak či tak z Česka odejde. Kamkoli.

Celý rozhovor naleznete zde

Ukrajinci, kteří v Česku zůstanou, by podle Kuby měli od vlády Petra Fialy (ODS) slyšet, co je čeká dál. Zda po nich bude vyžadováno, aby si co nejrychleji našli práci, nebo zda jim bude ponechán prostor k tomu, aby bydleli např. po hotelových pokojích, které hradí kraje či stát.

Pokud jde o nápad přerozdělovat ukrajinské uprchlíky do různých krajů, s čímž přišel pražský primátor Zdeněk Hřib prohlašující, že Praha už nemá prostor pro to, aby ubytovala další běžence, Kuba vyjádřil jistou skepsi. Pokud lidé budou chtít žít kupříkladu v Praze, těžko je půjde přesvědčit, aby se přestěhovali např. do Zlína. A už vůbec je k tomu nepůjde donutit.

