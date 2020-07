Dejte mi ten graf! Ne ten, tamten! Trump v TV o koroně, bylo to veselé

Donald Trump byl hostem nedělního rozhovoru na Fox News, kde byl tématem koronavirus. Spojené státy prý dělají nejlepší testování, a proto mají i vysoký počet nakažených. „Nikdo se nebaví o Mexiku, Brazílii a některých částech Evropy, které byly postiženy dřív než my. Ale podívejte se, proč se nebavíme o Mexiku, které nám nepomáhá, a vše co mohu říct je, že děkuji Bohu za vybudování částí zdi, protože kdybychom neměli zeď, měli bychom mnohem větší problémy,“ pověděl Trump. Rozhovorem létaly i slova o fake news.

Prezident Spojených států Donald Trump byl v neděli hostem rozhovoru na Fox News. Pořad moderoval zkušený Chris Wallace. Na začátku rozhovoru Wallace ukázal Trumpovi graf s průměrným denním nárůstkem případů koronaviru. „Měli jsme jeden vrchol v dubnu. 36 000 případů za den. Pak to klesalo a teď od června se to zvyšuje. Je to více než dvojnásobek. 75 000 nových případů za den…“ ukázal moderátor, když mu skočil prezident do řeči. Prý to je kvůli masivnímu testování. „Máme nejlepší testy na světě. Pokud bychom netestovali, tak by nebyl graf. Kdybychom testovali jen z padesáti procent, tak by ta čísla byla nízká,“ odpověděl Trump.

„Ale to není malý ohníček, to je požár lesa,“ reagoval moderátor. Trump si to však nemyslí, prý brzy bude mít věci pod kontrolou a navíc v jiných částech světa jsou na tom dost podobně či hůř. „Nikdo se nebaví o Mexiku, Brazílii a některých částech Evropy, které byly postiženy dřív než my. Ale podívejte se, proč se nebavíme o Mexiku, které nám nepomáhá, a vše co mohu říct je, že děkuji Bohu za vybudování částí zdi, protože kdybychom neměli zeď, měli bychom mnohem větší problémy,“ pověděl Trump.

Moderátor opět zareagoval čísly. USA prý mají sedmou nejvyšší míru úmrtnosti na koronavirus z celého světa. Prý je vyšší než v Brazílii či Rusku a Evropská unie má mít Spojené státy na listině zemí, kam nelze cestovat. „Pokud si pamatujete, tak jsem byl jeden z prvních, kdo poměrně brzy zakázal cesty do Evropské unie. Pokud se bavíme o míře úmrtnosti, tak je to, myslím, úplně naopak, že máme jednu z nejnižších,“ namítl Trump. Moderátor s tím však nesouhlasil, tak Trump oslovil svůj štáb, aby mu přinesli aktuální statistická data. „Slyšel jsem, že máme nízkou, možná nejnižší míru úmrtnosti na světě. Máš čísla, prosím? Protože jsem slyšel, že jsme na tom nejlépe,“ oslovil člena štábu, který s čísly přispěchal.

„Číslo jedna v míře úmrtnosti. Doufám, že to ukážete, protože to ukazuje, co jsou fake news,“ poznamenal Trump, když mu přinesli čísla. Wallace však nesouhlasil s tím, že by to byl fake news. Trump ho ovšem nařkl, že mu teď přece řekl, že jsou téměř nejhorší na světě. Následovala grafika, která ukazovala, že nejhůř je na tom Spojené království a že USA je skutečně sedmá nejhorší země.

Statistika úmrtnosti z Johns Hopkins University.

Bílý dům však používal jiný zdroj z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Výsledky vypadaly takto:

Později moderátor přiblížil i otázku nárůstu testování na koronavirus a nárůstu nových případů. Prý se počet testování zvýšil o 34 %, avšak nových případů přibylo 104 %. „Není to jenom o tom, že se zvýšilo testování. Je to i o tom, že se virus v zemi rozšířil.“ Prý však mnoho z těchto lidí jsou mladí lidé, jak odpověděl Trump. Ti se prý vyléčí během dne. „Nezapomínejte na to, že snad 99,7 % lidí se zdravotní stav zlepší. A v mnoha případech se jim zdravotní stav zlepší velmi rychle,“ oznámil prezident a dodal, že USA mají nejlepší testy, které detekují spolehlivě, a i proto je počet nakažených vysoký. „Žádná země neudělala to co my,“ dodal. Prý v ostatních zemích světa to funguje tak, že člověk je otestován až potom, co se mu udělá špatně a přijde do nemocnice.

Po připomenutí, že v USA je denní počet úmrtí kolem tisíce, zareagoval prezident takto: „Omlouvám se. Je toho příliš. Nemělo by to být ani jedno. Přišlo to z Číny, nikdy to neměli nechat uniknout, nikdy se to nemělo dostat ven, ale je to tak, jak to je. Podívejte se na Evropu…“ na což reagoval moderátor tak, že v celé EU je denní počet nově nakažených okolo 6000. „Oni netestují. Oni prostě neprovádějí testy,“ reagoval Trump.

Vyjádřil se ovšem i k maskám, které dlouhodobě kritizoval. Prý jim začal věřit, že v boji s koronavirem pomohou, avšak nechává to na guvernérech jednotlivých států, jak se rozhodnou, zda je zavedou či nikoliv. „Každý, kdo říkal, nenoste masku, tak najednou říká, že všichni musí nosit masku a jak víte, masky taky způsobují problémy,“ řekl Trump. „Myslím, že masky jsou dobré,“ dodal.

Rozhovor ZDE:

Watch the latest video at foxnews.com





