Dejte mu to sežrat! Djokovič smí hrát, ale přišel zásah z TV Nova

Australský soud rozhodl, že srbský tenista Djokovič doložil vše, co doložit měl, tedy by nic nemělo bránit tomu, aby se zúčastnil turnaje. Ovšem rozhodnutí může ještě zvrátit australský ministr pro imigraci. Kauza má odezvy i v Česku. Podle Jana Čížka z SPD by měl Djokovič Austrálii bojkotovat, Roman Šmucler soudí, že se z tenisty stal „Václav Havel lidí bez covid pasů“. Odsouzení se ovšem srbský tenista dočkal od reportérky TV Nova. Té vadí, jak soudce rozhodl. „Upřímně doufám, že mu to dají soupeři i australští diváci sežrat,“ napsala na twitteru. A vyzvala, aby se lidé očkovali.

Zda se k tenisové hvězdě Austrálie chovala férově a zákonně bylo předmětem diskusí už po Djokovičově zadržení. A rozhodnutí soudu jen přililo olej do ohně. Australské rozhodnutí kvitoval například senátor Zdeněk Hraba ze STAN, podle něho je to dobrá zpráva pro férovost turnaje. „Netuším, podle čeho soud rozhodoval, ale podle výkřiků na sociálních sítích to určitě nebylo. Každá země může rozhodnout, koho pustí na své území. Ale mám za to, že se to celé mohlo obejít bez zbytečného vyhrocení,“ mínil.

Pro férovost turnaje rozhodně dobrá zpráva????

Netuším, podle čeho soud rozhodoval, ale podle výkřiků na sociálních sítích to určitě nebylo.



Každá země může rozhodnout, koho pustí na své území. Ale mám za to, že se to celé mohlo obejít bez zbytečného vyhrocení. https://t.co/FlKPhGaYSK — Zdeněk Hraba (@hraba_z) January 10, 2022

Politik SPD Jan Čížek si myslí, že by srbský tenista měl Austrálii bojkotovat. „Nejdříve jej pozvou, a pak se k němu chovají jak ke zločinci? Za to, že je zdravý člověk? Není pes, aby měl povinné očkování, které stejně nic neřeší. Jen kapsy pharmafirem a jejich majitelů,“ řekl.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler dokonce říká, že se Djokovič stal „jakýmsi Václavem Havlem lidí bez covid pasů“. „Když se podívám na twitter nebo do médií, je vidět, že to tu měl Havel do roku 1989 velmi těžké. Velká víra ve stát a malá v lidskou svobodu,“ dodal.

Djokovič se stal jakýmsi Václavem Havlem lidí bez covid pasů. Když se podívám na twitter nebo do médií, je vidět, že to tu měl Havel do roku 1989 velmi těžké. Velká víra ve stát a malá v lidskou svobodu. pic.twitter.com/FVuJpLYs1f — Roman Šmucler (@smucler) January 10, 2022

„Tohle je naprostá klauniáda. Člověk splní všechno, co po něm chtěli, soud mu dá za pravdu a stejně skončí ve vazbě jako kriminálník a premiér země ho uráží v televizi. Austrálie...“ odsoudil protinožce vývojář Daniel Vávra. „Vyhrál soud, ale zatkli ho a hrozí deportace?! Kde jsou ty časy, kdy jsem měl Austrálii za svobodnou, spokojenou zemi,“ přisadil si komunální politik Mojmír Mikuláš.

Djokovič má ovšem i své odpůrce, například v redakci TV Nova. „Nemohu se zbavit dojmu, že ať už to dopadne s Djokovičem nakonec jakkoliv, pro mnohé to lidsky stejně prohrál. Ale pro promo turnaje udělal nejvíc. I když o to mu asi nešlo,“ míní ředitel zpravodajství TV Nova, Kamil Houska.

Nemohu se zbavit dojmu, že ať už to dopadne s Djokovičem nakonec jakkoliv, pro mnohé to lidsky stejně prohrál. Ale pro promo turnaje udělal nejvíc. I když o to mu asi nešlo. pic.twitter.com/BDvDgmQcuz — Kamil Houska (@kamilhouska) January 10, 2022

Ještě tvrdší byla vůči srbskému tenistovi reportérka TV Nova Eliška Kopánková. „Je to smutné, ale jsem asi jedna z mála, které vadí, že Novak Djokovič uspěl se svojí žalobou a může hrát na Australian Open,“ pravila na twitteru s tím, že pro jednou spravedlnost nezvítězila. „Upřímně doufám, že mu to dají soupeři i australští diváci sežrat,“ pokračovala a vyzvala lidi, aby se nechali naočkovat.

