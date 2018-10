Demokracie je nebezpečná. Zkuste v hospodě říct, že migrace není takový problém a uvidíte, míní spisovatel Vosoba

Spisovatel Pavel Vosoba radí lidem a firmám, jak se změnit, aby mohli fungovat opravdu naplno a svobodně. Leckdo by mohl namítnout, že dnes přece už máme svobodu, máme demokracii a rozhodujeme se mezi tím či oním. Ale Vosoba v rozhovoru pro Reflex.cz tento pohled zpochybnil. Naznačil, proč je naše současná svoboda jen zdánlivá a popsal, kdo dnes lidem zasahuje do života.

Pavel Vosoba má za to, že lidem schází vnitřní svoboda. Příliš se ohlížejí na to, co si o nich myslí ostatní lidé, co píší média, příliš přizpůsobují svůj život požadavkům svých zaměstnavatelů, honí se za kariérou a tak podobně. Teprve, když se od všech těchto vlivů vnitřně oprostí, budou svobodní. Tyto vlivy přitom pocházejí z dnešní demokratické společnosti.

„Ta demokratická společnost je mnohem horší, než když jsme měli tu společnost komunistickou, protože tam jsme viděli ty negativa. Ona je nebezpečnější v tom, že jsme svobodní a můžeme si dělat to, co chceme. Ale ona nám zároveň říká, jak se máme chovat, co máme dělat. Za komunistů to bylo jednoduchý. To jste věděl, že tomu, co blábolí, tak tomu nemůžete věřit. Ale dneska to poznat je opravdu těžký," upozornil spisovatel. „Ohledně svobody myšlení a svobody vnímání světa kolem nás, tak tam bych řekl, že jsme hodně ovlivnění médii“.

„Média nastolí určité téma, společnost si na ně utvoří nějaký názor a když si dovolíte odchýlit se od tohoto názoru, budete mít docela problém. Zkuste si třeba v nějaké hospodě říct, že migrace není tak velký problém, jak ho dneska vidíme. A uvidíte, co se bude dít," dal příklad Vosoba.

„Prý jim k tomu může pomoct uvědomění si vlastní smrtelnosti. Uvědomění si faktu, že náš čas na této Zemi je omezen. Že jsme smrtelní. Řada lidi si dnes svou smrtelnost nepřipouští, nějak žijí a když se přiblíží hodina jejich smrti, lamentují nad tím, že spoustu věcí mohli udělat jinak. Jenže to už je pozdě. Člověk má dělat věci jinak, když ještě opravdu může. Musí se snažit pochopit svůj život a posléze ho naplnit tím nejlepším možným způsobem“. Takhle nějak žil podle Vosoby Ježíš Kristus a celá řada dalších osobností, které ostatní lidé následovali a naslouchali jim.

Když se rozhovor blížil k závěru, Vosoba konstatoval, že se teď naše země čím dál víc podobá Rusku. Ale i navzdory tomu věří, že nás čeká pozitivní budoucnost.

„Česko směřuje velmi silně do režimu, který já vidím v Rusku - do velký centralizace moci, velký centralizace peněz, ovládání vlastně všech demokratickejch principů soustředěnejch v několika rukách, ale to neznamená, že se s tím ta společnost nedokáže vyrovnat. Ona dojde do nějakýho stavu a ona se s tím vyrovná. A ta změna může být hodně zajímavá," zadoufal spisovatel. Aby takováto změna nastala, potřebujeme prý projít generační obměnou společnosti. Až lidí nebudou volit pouhé marketingové projekty, bude líp.

