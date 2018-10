Demokratická politika je v troskách, hodnotí dnešní republiku politolog Doležal

„Na naší politické scéně dominuje rodinná firma Andreje Babiše s vyvinutou ekonomickou, politickou i mediální sekcí. Válcuje aspoň zatím vše, co se jí postaví do cesty. Spolu s extremisty a komunisty a za spoluúčasti zdeptané ČSSD spolehlivě dominuje Poslanecké sněmovně. Dominuje i ve vládě, opřené o smluvní podporu komunistů. Hlava státu, hlavní aktér zítřejších oslav, využívá nepřesně vymezeného mandátu, který získal v dvojí přímé volbě. A orientuje naši zemi někam, odkud jsme před devětadvaceti lety se štěstím vyvázli. Demokratická politika je v troskách. Stalo se to formálně vzato demokratickou cestou. Jenže odpovídá za to nikoli lid (lid je vždycky nevinný), ale ti, kteří na sebe dobrovolně a bez přinucení vzali víc zodpovědnosti a víc povinností, ‚elity‘. Tedy taky my,“ zhodnotil naši situaci nekompromisně Bohumil Doležal.

Naše současnost je podle politologa chmurná a nezakryjí to ani oslavy chystané dnes na Pražském Hradě. Zvláště ne, když je chystá Miloš Zeman, který nám spolu s Babišem přináší „nové pořádky“. Těmto novým pořádkům musíme ve shodě s T. G. Masarykem čelit drobnou a vytrvalou prací ve prospěch demokratických hodnot. Každý z nás by měl nasadit své schopnosti a síly k jejich obhajobě. Náš dnešní úkol podle Doležala nespočívá v tom, že bychom měli padnout v nějaké velké válce, ale právě v této drobné práci.

Prozatím se Doležalovi zdá, že se ke své zemi chováme jaksi macešsky, stydíme se za ní a dokonce jí prý i pohrdáme. Faktem je, že Češi, Moravané a Slezané v porovnání např. s občany USA málokdy vyvěsí státní vlajky. Doležal v této souvislosti zdůraznil, že přitom máme na co být hrdí. Naše státnost sahá tisíc let do minulosti a ukazuje, jak česká kotlina vzrostla do evropského celku.

autor: mp