Dění kolem Jednoty nekončí. Ba naopak. Rezignace předsedy a další tlak

„Ze začátku nabízeli uvedených 10 tisíc korun, nyní především členům - zaměstnancům nabízí 30 tisíc korun. Skutečná hodnota je několikanásobně vyšší, z účetního pohledu přes 150 tisíc korun,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz rezignující předseda.

Do celé kauzy se nakonec zapojil také senátor Ivo Valenta, který, jak sám říká, je také „Jednoťák": „Jsem původem také „Jednoťák“ z Valašska a vždy jsem se k tomu hlásil.“ Za nově založenou společností COOP JEDNOTA OBCHODNÍ údajně stojí podnikatel Roman Staněk. „Minulost tyto lidi začíná konečně dohánět a díky tomu se také podařilo odrazit hned první vlnu jejich útoku. Lidé, a to nejen na Valašsku, se totiž postupně dozvídají, jaká je podnikatelská historie těchto osob, včetně osoby Romana Staňka. Vždyť se stačí podívat na příběh někdejších firem, jako například Tvrdošínska mliekáreň (konkurz v roce 2009), Net Plasy (konkurz v letech 2010 až 2012), Net Milk (insolvence v roce 2011), Laksyma (insolvence v roce 2011), Karimpex oleje (likvidace v roce 2009), VB Group SK (insolvence v roce 2011) a již zlidovělý osud Autoservisu Bobrky. A co teprve miliardové úvěry nebo obrovské dotace? Kde všechny tyto prostředky končí? V prosperujících firmách, které dávají lidem práci a pravidelně jim platí slibované mzdy? Tak tomu by věřil jen málokdo,“ uvedl senátor k osobě podnikatele Staňka.

Společnost Romana Staňka COOP JEDNOTA OBCHODNÍ byla založena v lednu loňského roku. A od počátku používá podobný název a podobná loga jako vsetínská Jednota. Podle našich informací zcela cíleně, aby zmátla družstevníky, od kterých chce podíly koupit. Na názor se ParlamentníListy.cz ptaly i v jiných družstvech. „Nepokládám tento stav, resp. pokus o převzetí kontroly nad družstvem za standardní. Za jednoznačně protiprávní považuji neoprávněné používání názvu COOP a JEDNOTA na straně pana Staňka a dalších, dle mých informaci podal Svaz českých a moravských družstev žalobu proti tomuto jednání. Na druhé straně lze konstatovat i nedostatky na straně družstva (což se ale týká většiny družstev) z pohledu jejich ochrany proti podobným pokusům zejména co se týče právní úpravy Stanov družstev obecně aj.,“ odpověděl předseda představenstva COOP družstva Havlíčkův Brod Vladimír Stehno. Nesdílná však byla předsedkyně představenstva družstva v Hodoníně Milena Kadlecová: „Ve věcech, týkajících se Jednoty Vsetín jsem ochotna komunikovat pouze se statutárními zástupci Jednoty Vsetín,“ na dotaz, proč se k problematice nechce vyjádřit, již neodpověděla. Podle některých členů je totiž „na stejné lodi“ s podnikatelem Staňkem.

Rezignace předsedy představenstva vsetínské Jednoty by podle našich informací neměla ovlivnit boj proti převzetí.

Celé znění rezignace:

„Rozhodl jsem se ze zdravotních důvodů rezignovat na pozici předsedy a člena představenstva Jednoty Vsetín.

Přes veškerou negativní kampaň, která se vůči mojí osobně i celému současnému představenstvu rozpoutala, jsem přesvědčený o tom, že jsem v Jednotě odvedl kus dobré práce. Představenstvu se podařilo dostat Jednotu Vsetín mezi 8 nejlepších družstev v České republice, roční obrat jsme navýšili na více jak 1 miliardu Kč, udrželi jsme zaměstnanost i hustou síť prodejen. Za poslední období jsme navýšili mzdy o více jak 4 tisíce Kč, investovali jsme přes 200 milionů Kč.

Věřím, že do budoucna se novému vedení Jednoty Vsetín podaří stabilizovat současnou situaci spojenou se snahou o nepřátelské převzetí Jednoty, pomůže nastavit procesy ke zvýšení produktivity práce, bude modernizovat celou Jednotu i jednotlivé prodejny. Přeji představenstvu, delegátům i všem členům Jednoty všechno dobré.“

Ing. Ladislav Macek, v. r.

Pokud představenstvo Jednoty Vsetín přijme rezignaci Ing. Ladislava Macka, prvním náhradníkem do představenstva je Ing. Miloslav Pavlík.

autor: Barbora Richterová