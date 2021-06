Děsím se, že Češi pojedou do Chorvatska... Drsný návrh proti

„Pandemie je takový test, pokud budeme myslet jen na svoji rodinu, na svůj národ, tak to nemůže dopadnout dobře… Měli bychom slevit ze svého pohodlí, ze svého egoismu a snažit se pomáhat si navzájem mezi zeměmi, a to i s očkováním,“ pronesla zdravotní sestra v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně Martina Hvozdenská v rozhovoru s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem. Oba dva se shodují, že se „děsí“ toho, až lidé o prázdninách vyjedou na dovolenou, například od Chorvatska. Pomohla by prý povinná karanténa nejméně 5 dní. „Solidarita mezi lidmi i mezi národy,“ vyzval Čulík, podle kterého „to neskončilo“.

Hvozdenská na to připojila své pocity ohledně vnímání epidemie v Česku. „Mně to připomíná situaci před rokem… Tenkrát také počty nakažených klesaly, nic se nedělo, lidé si užívali léto… Nikdo si nedokázal představit, co může přijít, protože jsme tu první vlnu zvládli v pohodě, lidé si začali myslet, že je to za námi, pak jsem ovšem v srpnu začala vnímat, že do odběrového stanu začínají přibývat počty příchozích lidí na testy, nevěděli jsme, kolik jich bylo pozitivních, ale té práce přibývalo skokově,“ líčila zdravotní sestra, která se až posléze měla dozvědět, že z příchozích bylo 30 procent pozitivně testováno. Teď tak sice opět vše vypadá dobře, je již však prý obezřetná.



Ohledně lidí, kteří se nechtějí nechat naočkovat proti koronaviru, Hvozdenská prohlásila, že to považuje za „selhání státu“, a to celkově, odmítla přitom, že by to byla vina pouze vlády či naopak opozice. Lidé dle ní ohledně vakcíny neměli dostatek vysvětlujících informací, a tedy si nemůžou být jisti čemu věřit. Stát by dle ní měl o vývinu vakcíny a její funkčnosti více hovořit. Vadí ji též propagování názorů od lékařů, kteří nejsou přímo odborníci na vakcinaci. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Pokud se podaří naočkovat dostatek lidí, pak dle ní epidemie časem zmizí. „Ale nebude to hned, část lidí se nemůže očkovat, části se nevytvoří dostatečné protilátky, část také onemocní i přesto, že bude naočkována,“ podotkla.



Čulík následně zmínil hrozbu od lidí, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí. „Děsím se toho, že lidé pojedou o prázdninách do Chorvatska,“ zaznělo. Zdravotní sestra souhlasila, sama by prý také chtěla tvrdší podmínky, zahrnující povinnou karanténu i z nerizikových zemí. „Ti lidé budou cestovat, ale říkám si, že by po tom měla být karanténa. Třeba z nerizikových zemí 5 dní a PCR test, z rizikových 10 dní a PCR test 5., 10. dne, sekvenovat, trasovat. Abychom věděli, co se nám sem donese,“ navrhla. Jak však sama dodala, nedá se dané dodržování příliš kontrolovat.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:





