Desítky tisíc navíc vytáhli z občana! Okamura plísnil vládu

Okamura ve své řeči navazoval na kritiku předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové, která taktéž kritizovala, že vláda přichází s pomocí pozdě. „No, já bych odpověděl paní předsedkyni Schillerové, proč až v červenci tady máme na stole nějaký energetický balíček. No, protože přece vláda je totálně neschopná. To přece víme. Takže z vlády vám nikdo neodpoví, takže já vám rád odpovím,“ spustil Okamura za řečnickým pultíkem.

„Vidí to občané České republiky, protože už před půl rokem jiné země v Evropě včetně těch okolních přijímaly opatření na pomoc občanům s drahými energiemi, ale vláda Petra Fialy je tak neschopná, že kvůli své neschopnosti vytahala z kapes, z peněženek našich občanů, desítky tisíc korun úplně zbytečně navíc a teď nám tady ještě předkládá prázdnou schránku formou energetického zákona,“ zkritizoval Okamura i vládní návrh úsporného tarifu.

SPD stejně jako ANO prý návrh podpoří, ale jen proto, že je to alespoň nějaká pomoc občanům. „My jako SPD to podpoříme, protože jakoukoliv pomoc, která bude směřovat k občanům, samozřejmě podporujeme,“ uvedl Okamura a poté láteřil nad neschopností vlády předat novelu k přečtení opozici v předstihu. „To, co se tady dělo dnes na hospodářském výboru, že po půl roce – a přičemž tato vláda má většinu ve Sněmovně už tři čtvrtě roku – tak že přijdou se zákonem, který si ani poslanci SPD a poslanci opozice nemůžou přečíst předem, protože to vláda nemá připraveno ani po půl roce, pak se dokonce na výboru musí brát půlhodinová pauza, protože poslanci se s tím vůbec neměli šanci seznámit, aby se vůbec na to podívali, tak takovýmhle způsobem jedná vláda Petra Fialy u takto závažného problému, který pálí všechny občany České republiky,“ podivoval se Okamura.

„To je prostě totální neschopnost téhle vlády. Já myslím, že je to na okamžitou demisi, protože takovýmto způsobem, že vy nejste schopni reagovat ani na ty nejzákladnější a nejpalčivější problémy české společnosti, já jsem to tady nikdy neviděl a nikdy jsem neviděl ani situaci, kdy pozměňovací návrhy jsou delší než zákon samotný. To znamená, to je paskvil úplně nejvyššího kalibru, co tady předvádíte,“ vyzval Okamura vládu k demisi, jak činí v posledních měsících pravidelně.

Poté znovu zopakoval, že návrh SPD podpoří, protože každá pomoc je vítaná, ale v současné době je to prý nedostačující. Navíc podle Okamury může Fialova vláda za to, že jsou nyní statisíce lidí ve špatné ekonomické situaci. „Vy jste ve vládě, vy za to můžete, vy máte plnou odpovědnost, vy za to můžete, že se miliony lidí dostávají do chudoby a do neřešitelné ekonomické situace. Je potřeba si jasně pojmenovat, kdo za to může a kdo za to i teď v následujících měsících bude moci za ty tragické osudy statisíců... až milionů českých lidí, kteří padají do exekucí, může za to plně vláda Petra Fialy a koalice ODS, TOP, STAN, Pirátů a na koho jsem to ještě zapomněl, KDU-ČSL. Tak to je,“ dodal Okamura.

