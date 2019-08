Děti Země chtěly zmařit stavbu nádraží v Brně. Jenže si spletly datum, takže mají smůlu

„Krajský soud v Brně zamítl obě žaloby proti odsunutí nádraží v Brně. Děti Země si o dva dny spletly datum doručení a ‚prošvihly‘ lhůtu,“ informoval šéf hnutí Miroslav Patrik s tím, že nic podobného se jim nikdy nestalo. Jeho vyjádření na sociální sítí sdílel reportér České televize Michal Šebela. Krajský soud v Brně potvrdil, že „termín podání žaloby uplynul 25. února. Děti Země ale žalobu podaly až 27. února.“

Spolek Brno Plus, který se od počátku ve věci nového železničního uzlu pro Brno aktivně angažuje, na svém facebooku zprávu s potěšením sdílel se slovy, že nové nádraží u řeky má územní rozhodnutí, které s vysokou pravděpodobností už nebude dále soudně napadáno.

„Územní rozhodnutí byl totiž nejzásadnější problém, který v cestě k novému nádraží stál. Nyní je to skutečně reálné, protože to nejhorší v přípravě máme za sebou,“ píše na svých facebookových stránkách Brno Plus.

Práce na dokončení přípravy nového nádraží se mohou plně rozběhnout. Pokud Správa železniční dopravní cesty, stát, kraj a město zaberou, lze prý odhadovat, že do 5 let může začít stavba. „Světlo na konci pomyslného tunelu se však nyní opravdu rozsvítilo,“ uzavírá své oznámení skupina Brno Plus, kterou banální chyba ekologů ze sdružení Děti Země potěšila.

Rozhodovat se má také ještě o tom, zda bude hlavní nádraží přejmenováno na Šalingrad, jak si v anketě města přála většina obyvatel Brna. Jelikož novodobé spory o polohu nového nádraží se táhnou přes 15 let a s odsunem nádraží se počítalo desetiletí, nádraží dlouho chátralo. To se nyní mění a na konci letošního roku bude mít za sebou miliardové opravy a v létě se začalo i s první etapou kompletní rekonstrukce nádražní budovy.

autor: nab