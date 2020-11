Děti jako odpad: Podraz na Flegra? Zlý víkend s covidem. S vtipným koncem

„Micík se na mě ráno zlobil. Že prý jsem v televizi řekl, že se má s dětmi zacházet jako s nebezpečným odpadem,“ začal své vyjádření na Facebooku Flegr. Jako vždy mu byl nápomocen jeho kocour Micík. „No, řekl. Byla to odpověď na otázku, co mají dělat učitelé v důchodovém věku s bezpříznakovými, a přitom potenciálně nakažlivými žáky, až se zase obnoví prezenční výuka. A věta pokračovala ‚tím nemyslím, že by se měly zavřít do igelitových pytlů a odvézt do spalovny, ale že by se k nim neměli přibližovat a dotýkat se jich‘. Otázku a tenhle konec věty nějaký miláček v televizi odstřihl a článek s videem opatřil titulkem ‚Evoluční biolog Jaroslav Flegr chce s dětmi zacházet jako s nebezpečným odpadem!!!‘,“ popsal Flegr.

„Tak jsem dnes do dvou hodin do rána odpovídal na rozhořčené (to v lepším případě) vzkazy maminek a tatínků. A ráno za mnou dokonce jeden tatínek dorazil i osobně. Micíka jsem si při snídani udobřil obzvlášť lahodnými kousky ‚své‘ tlačenky. S maminkami a tatínky to bude horší. No, pro jistotu teď budu při sobě nosit plátek tlačenky,“ poznamenal Flegr, který jako vždy přidal i své proticovidové desatero. V něm žádá občany mimo jiné o instalaci eRoušky, o sociální distanc, mytí rukou či o to, aby se lidé udržovali v dobré fyzické i psychické kondici.