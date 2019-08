Děti v Africe jely na tábor. Jenže pak je prodali na adopce do Belgie

Zahraniční média vytáhla na světlo případy, ve kterých jsou africkým rodičům kradeny děti a jsou vysílány do Evropy jako sirotci, kde si je adoptují noví rodiče. Mezitím však jejich skuteční rodiče čekají, zda se jejich děti, ti nejcennější lidé, jaké na světě mají, vrátí domů Marně. Své o tom vědí lidé v africkém Kongu, kteří poslali děti na letní tábor do hlavního města a už je nikdy neviděli.

„Byla tak šťastná. My samotní nemáme šanci dostat se do Kinshasy, nemáme peníze na letenky. Naše dcera dostala šanci a my byli nesmírně pyšní,“ říká čtyřiatřicetiletý chudý krejčí Abdula Libenge, který v květnu v roce 2015 poslal svou dceru na prázdniny do hlavního města Konga Kinshasy. Dítě už se domů nevrátilo. Příběh jeho rodiny českým čtenářům zprostředkoval server Lidovky.cz.

Lidé jako Libenge se většinou živí zemědělstvím nebo jsou to drobní obchodníci. Ale jednu věc mají společnou. Jsou chudí a svým dětem chtějí dopřát lepší život. To bohužel také znamená, že když děti zmizely bůhvíkde, rodiče neměli prostředky na to, aby je hledali, aby si objednali právníky, kteří jim pomohou.

„Rodina mého manžela mě obviňuje z toho, že jsem dceru poslala na prázdniny do Kinshasy. Neměla jsem to dělat. Ale všichni jsme si mysleli, že je to skvělá příležitost,“ říká se slzami v očích Suriya Moyumbeová a v ruce žmoulá fotografii své dcery, která byla teprve batole, když ji matka poslala do hlavního města.

Děti místo dětského tábora skončily v jednom ze sirotčinců v hlavním městě. Ten je teď uzavřen. Děti skončily v Belgii, kde si je adoptovali noví rodiče. Testy DNA však prokázaly, že jde o děti rodičů, kteří žijí. Belgičané, kteří si děti osvojili, přiznali, že měli pochybnosti, jak to s dětmi je, ale agentura je ujišťovala, že je vše legální. Teď, když belgičtí rodiče znají pravdu, jsou prý zdrcení. V tuto chvíli je prověřováno patnáct belgických rodin.

„Existují lidé, kteří nedělají správně svou práci a chtějí jen nelegálně získat peníze,“ podotýká právník Georges-Henri Beauthier, který zastupuje tři adoptivní rodiny. „Jsou to organizované zločinecké skupiny fungující v Demokratické republice Kongo i v Belgii,“ uvedl.

Psali jsme: Staňte se vegetariány, ušetříte přírodu. Vzkazuje expert z Člověka v tísni Rusko? Pozor, je to jinak, než to vidíme. Obrovské území, zdroje, jaderné zbraně, varuje velvyslanec u NATO Landovský Mlátí je přes chodidla, mučí je elektřinou, drtí je těžkými předměty. Nucené práce. Tak prý trpí migranti v Libyi Německo: Kdo nenávidí Židy? Bez obalu odhaleno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp