Dětský pořad ČT, který nedávno vyvolal bouři, znovu zajímavě vysílal. Nahlédněte

Šesťáky ze ZŠ profesora Otokara Chlupa v Praze čekalo podle Zpráviček mnoho aktivit. Jejich prvním úkolem bylo uvědomit si, co to vlastně předsudek je. Školáci se bavili například o tom, co jsou předsudky ve třídě. „Jsem rád, že jsem zjistil, že v tom nejsem já, protože i ostatní třeba nemusí hned zapadnout,“ řekl v pořadu mimo jiné dvanáctiletý Tomáš.

Pořad najdete ZDE.

Jak pak ve Zprávičkách zaznělo, negativní předsudky míváme vůči odlišným skupinám lidí. „Třeba bezdomovcům, Romům nebo blondýnkám,“ uvedl reportér.

„Naším cílem je, aby se o tom děti bavily, aby věděly, odkud převzaly ty předsudky a proč to tak vlastně mají. A aby si to uvědomily,“ řekl Daniel Dvořák ze skupiny Metaculture. Následovala i divadelní scénka, kdy některé děti představovaly Romy, které kvůli odlišné barvě pleti odmítnou obsloužit v restauraci. „Cítil jsem se smutně,“ okomentoval to 11letý Daniel.

Pořad Zprávičky se v minulosti dokonce řešil ve Sněmovně, a to z důvodu reportáže o Izraeli a Palestině (psali jsme ZDE a ZDE).

Pořad řešila 11. schůze výboru Parlamentu ČR, jež se týkala Koncepce vzdělávacích programů České televize na programu Déčko a politicko-publicistickým excesům na programu Déčko.

Výbor mimo jiné zkonstatoval, že veřejnoprávní dětský program čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku. Zároveň také s politováním oznámil, že generální ředitel České televize odmítl přijít na jednání.

autor: vef