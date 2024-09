Digitalizace jede bez problémů, hlási Bartoš. Ale začali mu psát z úřadů

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš stál před velkým úkolem digitalizovat stavební řízení. Na konci června oznámil, že od prázdnin se systém může spustit do ostrého provozu. Ovšem přišlo rozčarování. Systém digitalizovaného stavebního řízení nefungoval, zamrzal, nešlo s ním pracovat a na stavebních úřadech se začaly hromadit nevyřízené žádosti. Bartoš během prázdnin několikrát opakoval, že aktualizacemi si systém sedne a začne pracovat. Nakonec zazněl příslib, že do konce prázdnin bude vše fungovat. V závěru srpna ovšem premiér Fiala určil tři další ministry, kteří mají Bartošovi s rozjezdem systému „pomoci“.

3. září, těsně před obědem, ministr Bartoš publikoval na svém facebookovém profilu komentář, kde konstatuje, že už je vše v pořádku. „Stavební úřady už pracují skoro se všemi žádostmi, které jim přišly z portálu stavebníka! Od začátku prázdnin stavebníci úspěšně podali přes 16 a půl tisíce žádostí, na druhé straně úředníci začali zpracovávat 16 tisíc z nich. Ještě v minulém týdnu to bylo 11 tisíc,“ oznámil radostně na facebooku Bartoš.

A oznámil, že v systému roste počet nahraných dokumentů. „Rychle roste i celkový počet dokumentů v systému – od minulého týdne je to skok z 45 tisíc na 59 tisíc. Zahájených řízení jsme k pondělí měli 11 600 a vyřízených přes 2 tisíce. I tady se zvyšují obrátky – jen za minulý týden máme 700 dokončených řízení,“ vypočítává Bartoš úspěchy digitalizace stavebního řízení.

Bartoš předpovídá, že jak budou mizet ještě papírové žádosti z června, budou digitalizované žádosti i jejich vyřízení přibývat. „S tím, jak úřady postupně odbavují převis papírových podání z června, budou rychle růst i klíčové statistiky nového systému. Zlepšovat se budou i jeho funkce, rychlost, uživatelská příjemnost,“ slíbil ministr Bartoš.

A nakonec poděkoval referentům a referentkám na jednotlivých stavebních úřadech. „Moje velké díky patří všem referentům a referentkám na stavebních úřadech a dotčených orgánech, kteří navzdory počátečním problémům pracují s informačním systémem stavebního řízení,“ zakončil optimistický post ministr pro místní rozvoj.

Jenže v diskusi s Ivanem Bartošem jeho optimismus sdílel málokdo.

„Jestli vy tak trochu s těmi čísly nekouzlíte... u eDokladů tvrdíte, že už mají 500 000 uživatelů, ale 500 000 stažení není v žádném případě 500 000 uživatelů. A recenze 2,6 taky není žádná hitparáda ... takže vám se asi moc věřit nedá i s ohledem na to, jak jste ze začátku zpackanou digitalizaci házel na úředníky,“ napsal na adresu ministra Michal Staw.

A pak přišlo svědectví přímo ze stavebního úřadu, které Bartošovu verzi zpochybnilo. „Vážený pane ministře, Vaše grafy nejsou vypovídající. Systém zásadně prodlužuje vydání povolení podle zákona, čekací lhůty mezi jednotlivými úkony jsou nekonečné (v řádu desítek minut), šablony výstupů jsou amatérské, nedají se použít. Celý systém úředníkům způsobuje jen hromadu starostí. Nikdo z nás neví, kde mu hlava stojí. To mi tedy nepřijde jako úspěšný projekt,“ odpověděla ministrovi úřednice stavebního úřadu Petra Havelková.

V diskusi přišlo poukázání na manipulaci grafu, kterým ministr Bartoš orámoval svou optimistickou noticku o úspěšné digitalizaci. „V grafu jsou ZALOŽENÉ a ODESLANÉ žádosti. Nikoliv zpracované! A tak je to furt!!!“ dostalo se ministrovi poučení od Kateřiny Todlové.

A ozvala se další úřednice ze stavebního úřadu. Ta se na ministra obrátila s problémem přímo z digitálního bojiště stavebních úřadů. „Když to podle Vašeho grafu tak moc pěkně funguje, můžete mi tedy poradit jak pracovat s účastníky cizinci? Systém je neztotožní s ROB a dále nám systém nedovolí pokračovat s tvorbou dokumentu, o jeho podepsání nemluvě. Nerada bych byla nařknuta z nečinnosti a nebo mám raději zvolit nesprávný úřední postup? A jen tak mimochodem, množství zpracovaných dokumentů je většinou díky kreativitě úředníků, kteří se snaží vyhovět žadatelům, protože ISSŘ spíš práci přidělává, než by urychlovalo... Jsem pro digitalizaci všemi deseti, ale mám dojem, že u zadání ISSŘ nebyl reálně žádný úředník, který agendu SU a DO vykonával,“ nebrala si vůči Bartošovi servítky Anna Vobořilová.

Bartošovi se dostalo i popisu zkušeností z druhé strany. „Kdybych zrovna včera nebyl na 3 různých stavebních úřadech a neviděl zoufalství těch úřednic, neslyšel co jak nefunguje (stále) a co nefunguje nově... že prostě díky Vám nemůžou pracovat... tak by se to pěkně četlo…“ zaznělo od Petra Blažka v odpovědi.