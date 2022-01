Diktát Pfizeru. Jak kolonie. Zrušte karantény. Šéf Motola překvapil

reklama

Hned v úvodu rozhovoru Ludvík prohlásil, že se teprve uvidí, jak moc covidová mutace omikron dopadne na české nemocnice. Ve Francii prý tato mutace nemocnice nezahltila. „Bude to také o tom, jestli lidé z informací v médiích nezblbnou.“

Sám se prý teď neobává ani tak covidu, protože s mutací omikron budou lidé na JIP méně často, ale obává se karantén, protože tato mutace podle všeho zasáhne hodně lidí.

„My se bojíme karantén. Omikron rozvrací západní Evropu tím, že jdou všichni do karantény. Zkrácení karantén a izolací na pět dnů je určitě výhoda. My jsme dokonce na Radě poskytovatelů zdravotní péče navrhovali, aby se karantény zrušily úplně. Ve chvíli, kdy už nezvládáme kvůli počtům nakažených trasovat, ztrácí karantény smysl. Omikron se teď šíří tak rychle, že populací proletí, i kdybychom se stavěli na hlavu. Měli bychom se k tomu tedy chovat spíše tak, že kdo má příznaky, zůstane doma. Doma zůstávají ti, kteří mají pozitivní PCR test nebo příznaky. Faktem je, že dnes se karanténa nařizuje na základě trasování, které se ale nutně musí zhroutit. Není to nikde na světě v silách hygieniků,“ poznamenal Ludvík.

Prozradil také, že z přibližně 6,5 tisíce zaměstnanců nemocnice není proti covidu očkováno asi tisíc lidí.

Poté se pořádně obul do farmaceutických firem. Zmínil především americkou firmu Pfizer, u které má za to, že by měla být zkrocena.

„Popravdě řečeno se chovají dost hnusně. Jak výrobce monoklonálních protilátek Regeneron firma Roche, tak výrobce vakcín Pfizer. Musím říct, že by to nejspíše chtělo nějaký zásah na evropské úrovni, protože to milé firmy poněkud přehánějí,“ poznamenal v narážce na nákup léku proti covidu Paxlovid z dílny Pfizeru. Firma žádá po Česku zálohu půl miliardy a později doplatek 2 miliardy.

„Ty podmínky jsou dost drsné, jejich styl je vyloženě vyjednávat z pozice síly. V poslední době to ale s farmafirmami zažíváme často, netýká se to jen covidu. Chovají se k nám jako ke koloniím a mně se to přestává líbit. Je to diktát, o podmínkách se nediskutuje. Taháme za hrozně krátký konec provazu,“ konstatoval Ludvík.

Tady se prý naráží na to, že český trh je příliš malý. Pro Pfizer a podobné firmy jsou mnohem atraktivnější trhy jako Německo, Francie nebo Velká Británie.

