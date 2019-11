Divadlo se znásilňováním muslimky Ježíšem je v pořádku, řekl soud. Kardinál Duka chce ale bojovat dál

Kardinál Dominik Duka před časem pohnal před soud brněnské divadelníky. Pobouřily ho totiž dvě hry, které se v jihomoravské metropoli hrály. Šlo o kusy režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Duka dal najevo, že ctí svobodu slova, ale i ta musí mít své hranice a není možné ji překračovat útoky na cítění křesťanů. Za hru, kde Ježíš znásilní muslimku, žádal omluvu.

Krajský soud v Brně však konstatoval, že divadelníci nespáchali nic, za co by se měli omlouvat, protože k umělecké činnosti patří různé výrazové prostředky, což by měl vzít v potaz i kardinál Duka. O soudním verdiktu informovala ČTK.

Server Církev.cz soudní verdikt okomentoval a vysvětlil, proč se kardinál nehodlá vzdát a půjde do další právní bitvy.

„Oprávnění hájit Ježíše Krista podle soudu nemá nikdo. To je však v rozporu se specifickým posláním kardinála – konat a chránit církev jménem papeže. Dalším důvodem zamítnutí bylo, že křesťanů je v ČR málo, tedy jejich víra má menší ochranu vůči svobodě slova. Považujeme za neakceptovatelné, aby z důvodu, že je u nás menšina věřících křesťanů, bylo možné urážet a hanobit základ jejich víry, protože si to podle soudu demokratická většina přeje. Dostáváme se tak zpět do totalitního myšlení a do doby, kdy u nás byli křesťané a církev pronásledováni a utlačováni. Je to zvlášť závažné v souvislosti s tzv. krvavou (Červenou) středou, která proběhne již příští týden 27. listopadu, dnem, kdy si připomínáme všechny, kdo trpí v souvislosti se svým náboženským přesvědčením,“ uvedl server.

