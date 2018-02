Díval se často na porno se zvířaty a rád fotil sám sebe. Soud s údajným afghánským vrahem německé studentky jde do finále

Proces s mladým migrantem probíhá od loňského září a je v německých médiích ostře sledován. Dvacetiletá Maria Ladenburgerová se v časných ranních hodinách vracela ze studentského večírku, když ji poblíž řeky přepadl mladý muž. Srazil ji z kola a dívka upadla do bezvědomí. Poté ji v tomto stavu brutálně znásilnil a pohodil její tělo do řeky. V té době dívka podle soudní pitvy ještě žila, což pachatel dle svých slov nepředpokládal.

Od počátku vyšetřování provází celá řada pochybností. Muž například tvrdil, že pochází z Afghánistánu. Včera se však před soudem potvrdilo, že je Íránec. Vyšetřovatelé podrobně zkoumali jeho komunikaci na Facebooku a zjistili, že v jedné zprávě sám přiznal, že žil v Íránu. Za Afghánce se vydával s cílem zajistit si lepší podmínky pro získání azylu. Mladík dále lhal o svém věku, když tvrdil, že je nezletilý, a nepředložil úřadům žádné doklady.

Lékařské vyšetření prokázalo, že je minimálně o několik let starší. Včera byl také znovu vyslechnut jeho spolubydlící, který však utrpěl „náhlou ztrátu paměti“. Zatímco při předchozím výslechu tvrdil, že mu obžalovaný sám řekl, že je starší, nyní si na tato svá slova nepamatoval. Stejně tak si nebyl jistý, jestli bral obžalovaný pravidelně drogy, jak původně sám tvrdil. Jeho výpověď tedy více světla do případu nepřinesla.

Předmětem včerejšího soudního přelíčení byla vedle zkoumání pachatelova facebookového profilu také data jeho mobilního telefonu. Vyšetřovatelé zjistili, že obžalovaný často navštěvoval web, který publikoval sex se zvířaty. Vedle toho měl ve svém mobilním telefonu íránský hip-hop, mnoho „selfíček“ a mimo jiné také obrázek muže, který z útesu shazuje ženu. To samé udělal i samotný obžalovaný v Řecku a byl za to odsouzen na deset let do vězení.

Po několika měsících však byl propuštěn na svobodu a v roce 2015 se dostal do Německa. Řecké úřady však své německé protějšky na jeho minulost bohužel neupozornily. Včerejší soudní přelíčení bylo pravděpodobně poslední před vynesením rozsudku. Jak uvádí deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, konečný rozsudek by měl být vynesen ve druhé polovině příštího měsíce. Vzhledem k vyššímu věku může obžalovaný očekávat i doživotí.

