Divné Vrbětice. Podraz na mě. Babiš odhalil minulost

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sice ještě neoznámil, že bude v přímé volbě kandidovat na prezidenta, ale svými faktickými kroky se na volbu již otevřeně připravuje. Své příznivce vyzval ke sbírání podpisů pro svou kandidaturu. Zákon říká, že kandidáta může navrhnout 10 senátorů, 20 poslanců nebo alespoň 5 tisíc občanů. Babiš má k dispozici na 7 desítek svých poslanců zvolených za hnutí ANO.

„Dostávám desítky mailů, všichni mi píšou, abych kandidoval, jsou nespokojení s výsledkem voleb. Neuvědomují si, že kdybych se teoreticky prezidentem stal, musel bych být prezident pro všechny,“ řekl Babiš.

V tuto chvíli je Babiš jen řadovým opozičním poslancem, není ani členem žádného sněmovního výboru. Snad právě proto, aby měl víc času jezdit za voliči a přesvědčovat je, že bude dobrým prezidentem. Sám se ostatně pochlubil, že si za tím účelem koupil obytné auto, ve kterém by mohl i spát a logicky tak trávit co nejvíc času mimo Sněmovnu. Netají se tím, že by raději přesvědčoval lidi v ulicích.

K vládě pětikoalice Petra Fialy (ODS) je značně kritický. Ukázal to již při hlasování o důvěře vládě, kde opoziční poslanci ANO a SPD vytvořili historický rekord a protáhli jednání na 23 hodin. Tepali Fialovu vládu celý den a noc v kuse. To se v moderních dějinách České republiky dosud nestalo.

Babiš je přesvědčen, že loňské sněmovní volby mohl vyhrát, ale vítězství mu zhatila kauza Pandora Papers, na kterou upozornili novináři. Ukázalo se, že Babiš si za peníze prohnané přes daňové ráje koupil několik nemovitostí ve Francii. Včetně zámečku.

„Můžeme se bavit o tom, jak volby dopadly a co bylo nefér – třeba Pandora Papers – výsledek jsem ale uznal. Prezident je na mě naštvaný, že jsem to pověření nevzal, ale to by bylo zbytečné. Nikdy jsem nechtěl společnost rozdělovat, je mi to nepříjemné. Ano, mám nějakou nálepku, nepravdivé StB, účelové Čapí hnízdo a další nesmysly, které nemají nic společného s mojí politickou kariérou. Kdybych se stal prezidentem, dělal bych vše pro to, abych přesvědčil ty, kteří mě nesnášejí, že bych byl prezidentem i pro ně,“ zopakoval Babiš.

Teď je kvůli penězům z daňových rájů pod tlakem vládní hnutí STAN a jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan. MF Dnes, kterou vlastní Andrej Babiš, upozornila, že část darů, které Starostové a nezávislí obdrželi až po volbách, pochází od firem napojených na daňový ráj na Kypru. Vít Rakušan nejprve zdůrazňoval, že hnutí STAN přijetím těchto darů neporušilo žádný zákon, ale před pár dny otočil a oznámil, že hnutí část darů vrátí. Jde o částku přesahující 3 miliony korun.

Pár slov Babiš věnoval i vrbětické kauze. V dubnu 2021 předstoupil před veřejnost a spolu s tehdejším ministrem vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem (ČSSD) oznámil, že za výbuchem vojenského skladu ve Vrběticích z roku 2014 stáli dva ruští vojenští zpravodajci. Při výbuchu dvou skladů zemřeli dva čeští občané.

V aktuálním rozhovoru se v souvislosti s vrbětickou kauzou Babiš pořádně rozzlobil.

„Opravdu to nechci komentovat. Celá kauza je podivná. Mohli bychom se ptát na strašně moc věcí. Vždyť to celé byla náhoda. Ten případ měla policie, a kdyby ten policista, který to převzal v lednu 2018, úplně náhodou neztotožnil ty fotky ruských agentů s těmi, kteří se podíleli na atentátu na Skripala, tak by se to snad nikdy nikdo nedozvěděl. To je ta absurdita. Běhali tady ruští agenti, média už před několika lety zveřejnila, že ti dva z kauzy Skripal byli ubytováni v Ostravě, a nikdo si to s Vrběticemi nespojil. Jak je možné, že je nikdo nesledoval?“ ptal se Babiš.

„Když jsme se to poprvé dozvěděli, samozřejmě jsme tomu nechtěli věřit. Jak budeme říkat lidem, že nám tu někdo zabil dva lidi, a dozvídáme se to až teď? Všechno samozřejmě nasvědčuje tomu, že to skutečně udělali. Absurdita ale je, že kdyby to nedostal ten konkrétní policista, asi to dnes ani nevíme,“ pokračoval.

