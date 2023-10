Palestinské hnutí Hamás v sobotu ráno vypálilo přes 5000 raket na izraelská města a zaútočilo z pásma Gazy na přilehlé oblasti, kde od té doby probíhají pouliční boje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu. ještě večer vyhlásil Hamásu válku, stejně jako libanonskému hnutí Hizballáh, které se k útoku na Izrael přidalo.

Od začátku konfliktu už hlásí obě strany téměř tisíc mrtvých a další tisíce raněných. Dle zdrojů serveru Politico dostane Izrael zbraně od svého největšího partnera, tedy od USA. O tyto zbraně Izrael požádal a americká administrativa dělá podle zdrojů vše, aby tento požadavek splnila. Jaký typ zbraní Izraelci požadují však dotyční říci nechtěli.

Jednou z možností by podle serveru bylo, že by Izrael dostal munici z nepříliš zmiňované zásoby, kterou mají USA v Izraeli uloženou. Tyto zásoby jsou původně určeny pro americké jednotky na Blízkém východě, ale v dřívějších krizových situacích již USA povolily Izraeli, aby z této zásoby čerpal.

Bývalý ruský premiér Dmitrij Medveděv na síti X (dříve Twitter) prohlásil, že nejen Izraelci používají západní zbraně. „No, kamarádi z NATO, vy jste to fakt zvládli, co? Zbraně předané nacistickému režimu na Ukrajině jsou nyní aktivně používány proti Izraeli. A bude to jen horší. Očekávejte rakety, tanky a poměrně brzy i letadla čerstvě z Kyjeva na černém trhu,“ uvedl Medveděv a narážel tak na ukrajinské problémy s korupcí.

Well, NATO buddies, you've really got it, haven't you?

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel.

And it's only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market.