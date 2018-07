Do dostavby jaderných elektráren bude třeba zapojit i Brusel, upozorňuje ministryně Nováková

Ministryně průmyslu Marta Nováková má jasno. Dostavba jaderných elektráren je podle ní pro Česko tím nejlepším řešením pro energetickou politiku země. Prohlásila to v rozhovoru pro deník Právo. A to nebylo zdaleka všechno.

V nové roli členky vlády se prý Nováková těžko smiřuje s brzkým ranním vstáváním. Osobně je spíš zvyklá být vzhůru dlouho do noci a budíček nastavený na pátou ráno jí prý nedělá moc dobře. Ale snaží se mít pochopení pro premiéra Andreje Babiše (ANO), který bývá na nohou od brzkých ranních hodin.

I ona sama cítí, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu čeká hodně práce. Resort by měl rozhodovat o dostavbě jaderných elektráren v Česku, ale vedle toho je třeba myslet také na digitalizaci Česka, na posun této země ve směru průmyslové revoluce 4.0. Stejně tak by ráda snížila byrokratické břemeno vložené na bedra podnikatelů. V tomto směru je prý pro ministryni vzorem Estonsko.

Pokud jde o dostavbu jaderných elektráren v Česku, Nováková hodlá ctít koncepci, kterou připravily a schválily české vlády, nejen současný kabinet. Do rozhodování o dostavbě jaderných elektráren však prý bude třeba zapojit i české politiky působící v Bruselu.

„Do celého rozhodovacího procesu budeme muset zapojit naši pozici v Bruselu ve vztahu k veřejné podpoře, která dříve nebyla úplně vnímána jako klíčová. Ukazuje se ale, že klíčová být může. Už při hledání finančních modelů se musí počítat s tím, co je veřejná podpora, aby teoreticky jsme měli jistotu, že nám potom Evropská komise nebude dělat problémy. Tam bychom mohli narazit a bylo by to až ve chvíli, kdy by se třeba musela revokovat celá předchozí práce,“ upozornila dáma s tím, že veřejnou podporou míní např. garanci státu ve věci výkupních cen elektřiny.

Vláda prý preferuje variantu, že jadernou elektrárnu dostaví ČEZ, ale kabinet si je vědom toho, že zejména minoritním akcionářům se to nemusí líbit, takže má v záloze i další možnosti. V jedné věci má ale ministryně jasno. „Dostavba jaderných bloků je pro Česko vhodná varianta, a na tom bych si dovolila trvat,“ zdůraznila v rozhovoru.

