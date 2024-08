Ruská agrese proti Ukrajině neutichá, ale Ukrajinci, snad v duchu hesla, že nejlepší obrana je útok, udeřili přímo na ruské území. Ukrajinské síly provedly potvrzený postup až 10 kilometrů do ruské Kurské oblasti.

Geolokalizované snímky zveřejněné 7. srpna navíc ukazují, že ukrajinské síly zajaly více než 40 ruských válečných zajatců. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov tvrdí, že Ukrajinci pronikli na ruské území s asi tisíci muži a Rusové prý mají do jisté míry situaci pod kontrolou, protože Ukrajincům způsobili velké ztráty.

Z oblasti byly evakuovány tisíce Rusů. Ruský stát má uvolnit asi 1,8 miliardy rublů, v přepočtu přes 20 milionů dolarů, na pomoc těmto lidem.

Ruští prováleční blogeři se podle institutu ptají, jak k něčemu podobnému mohlo dojít. Obracejí se na ruského ministra obrany Andreje Bělousova a na dálku se ho ptají, proč lépe nezajistil hranice ruského státu.

Z ukrajinské strany mezitím zaznívá, že stávající ruské válečné operace by měly vyvrcholit během šesti týdnů až dvou měsíců. Šéf ukrajinského hlavního ředitelství vojenského zpravodajství (GUR) Kyrylo Budanov zdůraznil, že ukrajinské jednotky budou mezitím proaktivní a nenechají ruskou ofenzivu jednoduše vyčerpat, aniž by cokoliv udělaly.

Zatím však Rusové pokračují v postupu na Pokrovsk. Podle Ukrajinců však postupují jen za cenu vysokých ztrát.

OSN ve stejnou chvíli bije na poplach.

Vedoucí mise Organizace spojených národů (OSN) pro sledování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) Danielle Bellová pro nizozemskou veřejnoprávní NOS uvedla, že Rusko mučilo 95 procent ukrajinských válečných zajatců v ruské vazbě.

„Tohle je to nejhorší, co jsem za svou dvacetiletou kariéru viděla. Mučení je pravidelné a rozšířené a je mu vystaveno více než 95 procent vězňů. To je bezpochyby válečný zločin,“ zdůraznila Bellová. Její vyjádření převzal také server The New Voice of Ukraine.

Zástupci OSN mají plný přístup k ruským zajatcům na Ukrajině a mohou s nimi komunikovat. Nesmějí však komunikovat s ukrajinskými vězni drženými v Rusku. „Zacházení s vězni na Ukrajině a v Rusku je úplně jiné,“ konstatovala. „Ukrajinské podmínky zadržování jsou v souladu s mezinárodním humanitárním právem,“ doplnila Bellová.

