Do rozhlasu se přišel hájit vědec a tlumočník, kterému nadávají do čínských agentů

„Já se 25 let zabývám především poradenstvím, které se týká toho, jak komunikovat s Číňany. S tím souvisí i tlumočení, i když je to menší část mé práce. Je to pro mě spíš prestižní záležitost. Spolupracuji nejen s firmami, ale s každým, kdo má s Čínou nějaký obchodní vztah, což jsou umělci, vědci, ale i firmy,“ prozradil Vít Vojta.

„Já jsem ty články na serveru Aktuálně.cz četl. Ty články jsou neobjektivní a zkreslují skutečnost,“ konstatoval překladatel s tím, že spolek Sinoskop, který se zabývá situací v Číně, pojednává o Číně i kriticky.

Prozradil, že spolupracoval s mediálním odborníkem Tomášem Sazimou, ale pouze v tom smyslu, že s ním konzultoval, co ještě může být srozumitelné pro širokou veřejnost a jaká témata už jsou rozebírána přespříliš do hloubky, a to dokonce natolik, že by to pro veřejnost už bylo nesrozumitelné.

„Čína je totalitní země, která je od nás kulturně velmi odlišná, ale pro všechny, kteří se v Číně snaží působit, je tato mediální protičínská vlna nepříjemná,“ upozornil sinolog.

Ve druhé polovině rozhovoru konstatoval, že prezident Miloš Zeman očekával, že Čína bude ekonomicky v Česku aktivnější a stejně tak se více otevře českým firmám, toto ale přibližně za pět let nenastalo, takže i prezident vyslal signál, že není spokojen. Dosud byl přitom k Číně velmi vstřícný. „Je to jeho styl a asi není na mně, abych to hodnotil,“ pravil Vít Vojta na rozhlasových vlnách.

Podle Víta Vojty teď prý i Čína zvažuje, jak moc atraktivním trhem jsme. Problém tkví podle Víta Vojty i v rozdílnosti přístupu k zahraniční politice, ale také v naší nedostatečné znalosti čínského způsobu komunikace.

„Především chybí komunikace výkonných lidí, kteří zodpovídají za politiku státu. Tam by asi obě strany mohly přidat,“ vyjádřil svůj názor Vít Vojta.

Nakonec věnoval epidemii čínského koronaviru. Zdůraznil, že není virolog, takže se neumí vyjádřit ke zdravotní situaci v zemi, ale z ekonomického hlediska je třeba krotit paniku. „Nebudeme asi psát, že ‚smrtící vir se bleskově šíří‘, ale budeme říkat, že ta smrtelnost je tři procenta,“ uvedl Vojta.

