Do války Tomáše Kluse proti Babišovi vstoupil další známý herec a zpěvák. Tímto dopisem

Zpěvák Tomáš Klus před pár dny oznámil, že bude bojkotovat premiéra Andreje Babiše (ANO) na všech myslitelných frontách. Nechce totiž žít jako pokrytec, který na jedné straně Babiše kritizuje, ale na druhé straně bere peníze za účast na akcích, které sponzoruje Babišův Agrofert. Agrofert je sice momentálně odložen v premiérově svěřenském fondu, ale najdou se lidé, kteří tvrdí, že Babiš stále v Agrofertu uplatňuje svůj vliv.

Zdá se, že ve svém bojkotu Babiše Klus nebude sám. Po bok se mu postavil Jiří Macháček, český herec, zpěvák, písňový textař a moderátor známý např. z filmu Samotáři. Macháček napsal Klusovi otevřený dopis, který zahájil slovy „Ahoj milej Kluse!“. Posléze na sebe „práskl“, že vystoupil na nedávném festivalu Colours of Ostrava a najednou zjistil, že jedním ze sponzorů této akce je také Agrofert.

„A teď já si představuju, že se my dva spolu potkáme a já Ti najednou nebudu moct říct, že se za něj stydím. A přitom je to pravda. Takže jsem se rozhod, že Tě v tom bojkotu samotnýho nenechám a jdu do toho s Tebou. Máš pravdu, nejde to dohromady – stydět se za člověka a při tom vystupovat v jeho médiích, nebo někde, kde si vzali jeho prachy,“ napsal Macháček Klusovi v otevřeném dopise.

