Do velení NATO přichází norská viceadmirálka s programem, který ohromí. Šichtařová doufá, že Aliance už nikdy nebude muset bojovat

To jsou jen kecy. Ekonomka Markéta Šichtařová se zase jednou rozjela. Má obavy, že už dokonce i do vedení NATO se budou vybírat velitelé, respektive velitelky pole kvót a nebude dlouho trvat a ideologie bude důležitější než síla zbraní. Pak se dočkáme toho, že v NATO budou fungovat tak akorát ekologické tančíky jezdící na baterky a Aliance bude všem pro smích.

Ekonomka Markéta Šichtařová má za to, že politická korektnost, různé pokusy o vyváženost a snaha dosazovat lidi do funkcí na základě kvót je cestou, která nás dovede do pekel.

„Do jakékoliv funkce, ať už ve státní správě nebo v soukromé firmě by měl být dosazován ten, kdo k tomu má nejlepší předpoklady, kdo je pro danou funkci nejužitečnější. Poměr ‚cena / výkon‘ by měl být jediný klíč. Další kecy o genderu, minoritách, o tom a onom, jsou v téhle situaci právě jen – kecy,“ napsala Šichtařová na blogu iDNES.cz.

A proč Šichtřová zmiňuje kvóty? Kvůli NATO. Do vedení Aliance totiž míří norská viceadmirálka Louise Dedichenová a ta prohlásila, že vyšší počet žen ve vedení NATO Alianci posílí.

„Dosud jsem si myslela, že čím víc odborníků, stratégů a vojáků, tím lépe připravená a silnější armáda. Že by armádu lépe pro boj připravila feminizace, se dozvídám prvně. Protože jsem vojensky nevzdělaná osoba, pokouší se o mě podezření, že jsou to zase jen kecy – ale to jistě není možné, protože tak slovutná organizace by měla vědět líp než Šichtařka, co ji dobře připraví pro boj. Já jen, že jsem si nevšimla, že války by se vyhrávaly ideologií. Naivně bych řekla, že války se vyhrávají správným použitím strategie a zbraní,“ kroutila hlavou ekonomka.

To, že se do vedení NATO dostává zrovna Norka je pro Šichtařovou také problém.

„Je ovšem kapku těžké umlčet mé podezření, že tyhle kecy nejsou jen ideologické kecy, když se do toho přimíchá ještě jedna ingredience. Jak víme, Norsko vyniká mnoha podivnými ideologiemi. Tak třeba s oblibou krade děti, že. Třeba české děti s českým státním občanstvím. Rádo protěžuje ženy nad muži. Libuje si ve velkém v multikulturalismu. (Když říkám ve velkém, myslím VELKÉM.) A taky si libuje v záškoláctví a environmentálním alarmismu, že, slečno Thunbergová?“ poznamenala Šichtařová. Greta Thunbergová je však Švédka, nikoli Norka.

Podle Šichtařové hrozí, že paní viceadmirálka bude prosazovat zavedení ekologických tanků do výzbroje NATO, a pak už bude Aliance jen pro smích, protože bez dobíjecích stanic nebude moct efektivně zasahovat tam, kde bude třeba.

