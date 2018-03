Dobrovolníci chtějí vybudovat síť center pro setkávání lidí, kde by plánovali občanské aktivity na základě aktuálního dění

10.03.2018 19:56

Dobrovolnická iniciativa Společně to dáme, fungující na základě stejnojmenné skupiny na facebooku, chce po celém Česku vybudovat síť klubů či kontaktních míst, kde by se mohli setkávat lidé, debatovat a plánovat občanské aktivity na základě aktuálního dění ve společnosti. ČTK to dnes řekla koordinátorka iniciativy Veronika Vendlová. Iniciativa vznikla mezi prvním a druhým kolem letošní prezidentské volby a jedním z jejích podporovatelů je i Kroměřížská výzva, která se snažila najít nového vhodného kandidáta na funkci hlavy státu.